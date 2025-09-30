মুন্সিগঞ্জে বজ্রপাতে শ্রমিকের মৃত্যু
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ার মধ্য ভাটেরচর এলাকায় বজ্রপাতে রবিউল আউয়াল (৪০) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে ।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার মধ্য ভাটেরচর বাজার সংলগ্ন এলাকায় মেঘনার শাখা নদীতে এ ঘটনা ঘটে। তিনি একটি আনলোডিং ড্রেজারে কর্মরত ছিলেন বলে জানা গেছে।
নিহত রবিউল আউয়াল নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও উপজেলার একরামপুর গ্রামের মৃত তাহের আলীর ছেলে।
গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক নুসরাত ফারজানা বলেন, বিকেল ৪টার দিকে ওই ব্যক্তিকে আমাদের হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ শেষে আমরা তাকে তাকে মৃত ঘোষণা করি। হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছিল।
এ বিষয়ে গজারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনোয়ার আলম আজাদ বলেন, এরকম কোনো তথ্য আমার কাছে নেই। খোঁজ-খবর নিয়ে দেখছি।
