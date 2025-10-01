ইলিশ রক্ষায় ড্রোন দিয়ে কাজ করবে বিমান বাহিনী: মৎস্য উপদেষ্টা

ইলিশ রক্ষায় ড্রোন দিয়ে কাজ করবে বিমান বাহিনী: মৎস্য উপদেষ্টা
ইলিশ রক্ষায় পুলিশ-নৌবাহিনী ছাড়াও বিমান বাহিনী ড্রোন দিয়ে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আক্তার।
বুধবার (১ অক্টোবর) বিকেলে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের রনদা প্রসাদ সাহার দুর্গা মন্দির পরিদর্শন এসে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান তিনি।
ফরিদা আক্তার বলেন, প্রতি বছরের মত এ বছরও মা ইলিশ রক্ষায় ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা শুরু হচ্ছে অক্টোবর ৪ তারিখ। আমরা গত বছর যে উদ্যোগ নিয়েছিলাম তাতে সফলতা এসেছিল। এতে করে ৫২ দশমিক ৫ শতাংশ মা ইলিশ রক্ষা হয়েছিল। এ বছর মা ইলিশ রক্ষায় পুলিশ, নৌবাহিনী ছাড়াও বিমান বাহিনী ড্রোন দিয়ে কাজ করবে।
তিনি আরও বলেন, ইলিশ কম আহরণের মূল কারণ হচ্ছে কারেন্ট জাল ও চায়না জাল। সে কারণে এ বছর আমরা একটু বেশি সর্তক থাকবো। আশা করছি এ বছর একটু বেশি ইলিশ রক্ষা করতে পারবো।
এ সময় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমিন এস মোর্শেদ বলেন, সংস্কৃতি ধ্বংস করা যাবে না।
মন্দির পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমিন এস মোর্শেদ, শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, ব্রিটিশ হাই কমিশনার সারাহ কুক, সুইজারল্যান্ডের এম্বাসির ডিপুটি হেড অফ মিশন দিপক ইলমার, আনসারের ডিজি মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ, টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক শরীফা হক, পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান।
