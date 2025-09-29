  2. জাতীয়

মা ইলিশ রক্ষায় শুরু হচ্ছে ২২ দিনের বিশেষ অভিযান, মাঠে নৌ পুলিশ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫০ পিএম, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান নিয়ে মতবিনিময় ও আলোচনা সভা

আসন্ন মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২৫ সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অফিসার ও ফোর্স নিয়ে অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন নৌ পুলিশের প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি কুসুম দেওয়ান।

এ উপলক্ষে সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) নৌ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে মতবিনিময় ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত আইজিপি কুসুম দেওয়ান।

আসন্ন অভিযান আগামী ৪ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে চলবে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত, মোট ২২ দিন। এই সময়ের মধ্যে সারাদেশে ইলিশ আহরণ, পরিবহণ, মজুত, ক্রয়-বিক্রয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ এবং বিনিময় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে।

সভায় অভিযানের সময় সম্ভাব্য ঝুঁকি, দুষ্কৃতকারীদের বাধা ও হামলার আশঙ্কা, নিষিদ্ধ জলসীমা নির্ধারণ, মৎস্য অধিদপ্তর ও জেলে সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমন্বয়সহ ফোর্সের নিরাপত্তা বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়।

অতিরিক্ত আইজিপি কুসুম দেওয়ান বলেন, মা ইলিশ রক্ষায় সরকার যে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে, তা বাস্তবায়নে নৌ পুলিশ সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত থাকবে। যেসব এলাকায় ইলিশসহ সব ধরনের মাছ আহরণ নিষিদ্ধ থাকবে, সেখানে অভিযান পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অফিসার ও ফোর্স মোতায়েন করা হবে। পাশাপাশি মৎস্য অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় রেখে অভিযান পরিচালনা করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, অবৈধ জাল উদ্ধার প্রক্রিয়াকে বিগত বছরের তুলনায় আরও জোরদার করতে হবে এবং এ বিষয়ে কোনো ধরনের শিথিলতা বরদাস্ত করা হবে না।

নৌ পুলিশ আশা করছে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে মা ইলিশ সংরক্ষণের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে এবং দেশের ইলিশ সম্পদ আরও সমৃদ্ধ হবে।

সভায় নৌ পুলিশের ডিআইজি, অতিরিক্ত ডিআইজি, পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ পরিদর্শকসহ বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তা সরাসরি এবং ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন।

