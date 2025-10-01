দুর্গাপূজা
চাঁপাইনবাবগঞ্জে ১৬ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন
চাঁপাইনবাবগঞ্জের সীমান্তবর্তী এলাকার দুর্গাপূজার মণ্ডপের নিরাপত্তায় ১৬ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। প্রতিমা বিসর্জন পর্যন্ত মণ্ডপ ও আশপাশের এলাকায় সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা দেবে বিজিবি সদস্যরা।
বুধবার (১ অক্টোবর) বিকেলে শিবগঞ্জ উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকার বেশ কয়েকটি পূজামণ্ডপ পরিদশর্ন শেষে ৫৯ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল গোলাম কিবরিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, পূজা ঘিরে সীমান্তবর্তী এলাকায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নেই। ব্যাটালিয়নের দায়িত্বপূর্ণ এলাকার মণ্ডপগুলোতে বিজিবি সদস্যরা নিয়মিত টহল দিচ্ছে। সীমান্তবর্তী গ্রামের মণ্ডপগুলোতে অত্যন্ত আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে দুর্গাপূজা উদযাপিত হচ্ছে। বিজিবি সদস্যরা সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা দিচ্ছে তাদের।
এদিকে, বিজিবি সতর্ক অবস্থান ও কঠোর নিরাপত্তায় সন্তষ্ট প্রকাশ করেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ।
