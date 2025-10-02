সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে ১৫ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করলো বিএসএফ

সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে ১৫ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করলো বিএসএফ
সাতক্ষীরা সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ভারতে আটক ১৫ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ।
বুধবার (১ অক্টোবর) সন্ধ্যায় সাতক্ষীরার তলুইগাছা সীমান্তের শূন্যরেখায় ভারতের হাকিমপুর বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার ও বিজিবির তলুইগাছা বিওপি কমান্ডারের মধ্যে এই পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরে রাতেই হস্তান্তরকৃত বাংলাদেশিদের সাতক্ষীরা সদর থানা হেফাজতে দেয় বিজিবি।
বিজিবি জানায়, মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টার দিকে ভারতের হাকিমপুর চেকপোস্ট এলাকা থেকে ১৫ বাংলাদেশিকে আটক করে বিএসএফ। পরে তাদের ফেরত পাঠানো হয়।
হস্তান্তরকৃতরা হলেন- ফজিলা খাতুন (৪৭), মিলন (১৯), সবুজ মোড়ল (১২), রেশমা খাতুন (২২), রাজিয়া খাতুন (৭), মো. জাফারুল ইসলাম (৩৮), রহিমা খাতুন (২৮), জামশেদ আলী (১২), জীম সুলতানা (৩), এলেম সরদার (১৯), আকলিমা (৪৪), আছিয়া খাতুন (১১), মো. আহসান হাবিব খোকন (৪২), রওশন আরা বেগম (৩৮) এবং সোহান গাজী (৫)। তাদের বাড়ি খুলনার কয়রা, ডুমুরিয়া ও মহারাজপুর এলাকার বাসিন্দা।
সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামিনুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, তাদের পরিচয় যাচাই-বাছাই করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
