  2. দেশজুড়ে

সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে ১৫ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করলো বিএসএফ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সাতক্ষীরা
প্রকাশিত: ০৮:১৮ এএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে ১৫ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করলো বিএসএফ
ফাইল ছবি

সাতক্ষীরা সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ভারতে আটক ১৫ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ।

বুধবার (১ অক্টোবর) সন্ধ্যায় সাতক্ষীরার তলুইগাছা সীমান্তের শূন্যরেখায় ভারতের হা‌কিমপুর বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পা‌নি কমান্ডার ও বিজিবির তলুইগাছা বিওপি কমান্ডারের মধ্যে এই পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরে রাতেই হস্তান্তরকৃত বাংলাদেশিদের সাতক্ষীরা সদর থানা হেফাজতে দেয় বি‌জি‌বি।

বি‌জি‌বি জানায়, মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টার দিকে ভারতের হাকিমপুর চেকপোস্ট এলাকা থেকে ১৫ বাংলাদেশিকে আটক করে বিএসএফ। পরে তাদের ফেরত পাঠানো হয়।

আরও পড়ুন:
সাতক্ষীরা সীমান্তে ১০ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করলো বিএসএফ
সাতক্ষীরা সীমান্তে জনসচেতনতায় বিজিবির সভা

হস্তান্তরকৃতরা হলেন- ফজিলা খাতুন (৪৭), মিলন (১৯), সবুজ মোড়ল (১২), রেশমা খাতুন (২২), রাজিয়া খাতুন (৭), মো. জাফারুল ইসলাম (৩৮), রহিমা খাতুন (২৮), জামশেদ আলী (১২), জীম সুলতানা (৩), এলেম সরদার (১৯), আকলিমা (৪৪), আছিয়া খাতুন (১১), মো. আহসান হাবিব খোকন (৪২), রওশন আরা বেগম (৩৮) এবং সোহান গাজী (৫)। তাদের বাড়ি খুলনার কয়রা, ডুমুরিয়া ও মহারাজপুর এলাকার বাসিন্দা।

সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামিনুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, তাদের প‌রিচয় যাচাই-বাছাই করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

আহসানুর রহমান রাজীব/এনএইচআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।