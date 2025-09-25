সাতক্ষীরা সীমান্তে ১০ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করলো বিএসএফ
অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের দায়ে আটক ১০ জন বাংলাদেশি নাগরিককে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় সাতক্ষীরা সদর উপজেলার তলুইগাছা সীমান্তে একটি পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে এই হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এরপর রাতে তাদের সাতক্ষীরা সদর থানায় সোপর্দ করা হয়।
হস্তান্তরকৃতরা হলেন, সাতক্ষীরার কালিগঞ্জের সোনাতলার নেয়ামত আলী ও তার স্ত্রী পাপিয়া বেগম, পাটকেলঘাটার শীলা আক্তার সরবানু ও তার দুই ছেলে হাবিব মোল্লা ও লাবিবা মোল্লা, খুলনার তেরখাদার আব্দুল মোছা ও তার স্ত্রী আফরোজ মোল্লা এবং মেয়ে রুকাইয়া খাতুন, গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের মোছা. মোসলেমা খাতুন ও তার মেয়ে আনাবিয়া।
জানা যায়, গত ২৩ সেপ্টেম্বর রাতে এই ব্যক্তিরা অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। সেদেশের হাকিমপুর চেকপোস্ট অতিক্রম করার সময় তারা বিএসএফের হাতে ধরা পড়েন।
সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামিনুল হক বলেন, আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করার প্রস্তুতি চলছে।
আহসানুর রহমান রাজীব/কেএইচকে/এএসএম