  2. দেশজুড়ে

মুহুরী নদীর পানি কমলেও কাটেনি আতঙ্ক

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফেনী
প্রকাশিত: ০৮:৪৫ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
মুহুরী নদীর পানি কমলেও কাটেনি আতঙ্ক
মুহুরী নদীর পানিতে ফুলগাজী বাজার আংশিক প্লাবিত

ভারতের উজান থেকে নেমে আসা পানি ও বৃষ্টির কারণে মুহুরী নদীর পানি বাড়লেও বর্তমানে তা কিছুটা কমেছে। তবে ফেনীর ফুলগাজী বাজারের আংশিক প্লাবিত হওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে এখনো আতঙ্ক বিরাজ করছে। বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তির জন্য ব্যবসায়ীরা পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) দায়সারা কাজকে দুষছেন।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানায়, বুধবার দুপুর থেকে ফুলগাজী পুরাতন পশুর হাট-সংলগ্ন স্লুইস গেট দিয়ে পানি প্রবেশ করে। এতে ফেনী-পরশুরাম আঞ্চলিক সড়কের আংশিক অংশ ও বেশকিছু দোকানপাটে পানি ঢুকে পড়ে। আজ (বৃহস্পতিবার) সকাল থেকে পানি কিছুটা কমলেও বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় ব্যবসায়ীদের মাঝে এখনো আতঙ্ক বিরাজ করছে।

পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা যায়, ভারতের উজানের পানিতে গতকাল থেকে নদীর পানি বাড়লেও এখন ধীরে ধীরে কমছে। বিপৎসীমার ১২ সেন্টিমিটারের মধ্যে দুপুর ২টার দিকে নদীর পানি ১০ দশমিক ২৯ সেন্টিমিটার দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

স্থানীয় সাইদুল ইসলাম নামে বাসিন্দা বলেন, নদীর পানি কমেছে। তবে ভারতের উজানে ভারী বৃষ্টি হলে আমাদের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে ভাঙনের শঙ্কা রয়েছে। এখনো থেমে থেমে বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে। কখন কি হয় তা নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটছে না।

মুহুরী নদীর পানি কমলেও কাটেনি আতঙ্ক

ফুলগাজী বাজার ব্যবসায়ী সমিতির আহ্বায়ক শহীদুল ইসলাম বলেন, গত বছরও একই স্থান দিয়ে পানি ঢুকে বাজার প্লাবিত হয়েছিল। পানি উন্নয়ন বোর্ডের দায়সারা কাজের কারণে আবারও পানি ঢুকেছে। এখানে তাদের গাফিলতি রয়েছে। স্লুইসগেইট ও পানি নিষ্কাশনে ড্রেনেজ ব্যবস্থা ঠিক থাকলে বারবার এ ক্ষতির মুখে পড়তে হতো না। পানি উন্নয়ন বোর্ড ব্যবসায়ীদের দায়ী করে যে অভিযোগ করছেন তাও মনগড়া, এসব সত্য নয়।

ফেনী পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ-সহকারী প্রকৌশলী মো. ফাহাদ্দিস হোসাইন বলেন, ফুলগাজী পুরাতন পশুর হাট-সংলগ্ন স্লুইস গেটের স্থানটি ইতোপূর্বে সংস্কার করা হয়েছিল। তবে সেখানে ময়লা ফেলে সংস্কার করা স্থানটি আবারও নষ্ট করে ফেলেছে। এখানে ব্যবসায়ীদের দায় রয়েছে। তবে নদীর পানি কমলে বাঁধে ভাঙনের শঙ্কা নেই।

ফেনী আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মজিবুর রহমান বলেন, আজ (বৃহস্পতিবার) দুপুর ৩টা পর্যন্ত জেলায় গত ২৪ ঘণ্টায় ৭৯ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। আগামী দুই দিন মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রতি বছরই বর্ষা মৌসুমে ভারতের উজানের পানিতে মুহুরী, কুহুয়া এবং সিলোনিয়া নদীর বাঁধ ভেঙে ফুলগাজী-পরশুরামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়।

আবদুল্লাহ আল-মামুন/কেএইচকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।