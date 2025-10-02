নৌবাহিনী-কোস্টগার্ডের কড়া নিরাপত্তায় মোংলায় প্রতিমা বিসর্জন

নৌবাহিনী-কোস্টগার্ডের কড়া নিরাপত্তায় মোংলায় প্রতিমা বিসর্জন
নৌবাহিনী এবং কোস্টগার্ডের কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে মোংলায় শারদীয় দুর্গাপূজার প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় ভক্তরা নেচে-গেয়ে কেন্দ্রীয় বটতলা মন্দিরের প্রতিমা গাড়িতে করে ফেরিঘাটে নিয়ে আসেন। এরপর একে একে মোংলা নদীর পানিতে সব প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, প্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করে বিকেল থেকেই মোংলা এবং পশুর নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডের টহল জোরদার করা হয়। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরাও নিরাপত্তায় নিয়োজিত ছিলেন। মোংলার ৩৪টি মন্দিরের প্রতিমা বিসর্জনে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এমন নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লে. কমান্ডার সিয়াম উল হক জানান, কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে মোংলাসহ উপকূলের বিভিন্ন এলাকার শত শত মন্দিরের প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সড়ক ও নৌপথে কঠোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। এর জন্য কোস্ট গার্ডের উদ্ধারকারী যান এবং ডুবুরি দলও প্রস্তুত ছিল।
তিনি আরও বলেন, সকলের সহযোগিতায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব সম্পন্ন হয়েছে।
আবু হোসাইন সুমন/কেএইচকে/জেআইএম