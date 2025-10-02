বাংলাবান্ধা এক্সপ্রেস ট্রেনের চাকায় আগুন

বাংলাবান্ধা এক্সপ্রেস ট্রেনের চাকায় আগুন
পঞ্চগড় থেকে রাজশাহীগামী বাংলাবান্ধা এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি বগির চাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে এ ঘটনায় কোনো যাত্রী হতাহত হননি।
বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) বিকেল ৪টার দিকে বাংলাবান্ধা এক্সপ্রেস ট্রেনটি নাটোরের মাধনগর রেলস্টেশনে পৌঁছালে হঠাৎ একটি বগির নিচে চাকার কাছে আগুনের সূত্রপাত ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, পঞ্চগড় থেকে রাজশাহীগামী বাংলাবান্ধা এক্সপ্রেস ট্রেনটি মাধনগর রেলস্টেশনে পৌঁছালে চাকার কাছে আগুন ধরে ধোঁয়া উঠতে থাকে। পরে মেরামতের কাজ শুরু করে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। ত্রুটিযুক্ত বগি রেখে রাতে ৭টার দিকে প্রায় তিন ঘণ্টা বিলম্বে ট্রেনটি রাজশাহীর উদ্দেশ্য যাত্রা করে।
মাধনগর রেলস্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার আজিজুল ইসলাম বলেন, ট্রেনের পরিচালক জানিয়েছেন, গাড়িটি দ্রুতগতিতে চালালে একটি বগির টাকায় আগুন ধরে যাচ্ছে। পরে ত্রুটিযুক্ত বগিটি রেখে ট্রেনটি রাজশাহীর উদ্দেশ্য যাত্রা শুরু করে।
