জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১০:০২ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
নড়াইলে নৌকাবাইচ দেখতে হাজারো মানুষের ঢল

নড়াইলের লোহাগড়ায় দুর্গাপূজা উপলক্ষে মধুমতি নদীতে নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা দেখতে হাজারো মানুষের ঢল নেমেছে। বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার শালনগর ইউনিয়নের শিয়রবর মধুমতি নদীতে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

প্রতিযোগিতা দেখতে দুপুর থেকে দর্শনার্থীদের ভিড় বাড়তে থাকে। শুরুর আগে নদীর দুই পাড় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। অনেক দর্শনার্থী ইঞ্জিনচালিত নৌকায় চড়ে প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন। প্রতিযোগিতায় নড়াইলসহ আশপাশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত চারটি নৌকা অংশ নেয়। প্রতিটি দলে ছিল ৩০-৪০ জন মাঝি দলবদ্ধভাবে প্রতিযোগিতায় অংশ নেন।

নৌকাবাইচের পাশাপাশি আয়োজন করা হয় গ্রামীণ মেলা। মেলায় ছিল হাওয়াই মিঠাই, মাটির পুতুল, খেলনার দোকান, পিঠা-পুলি, বাঁশি, ঢোলসহ নানা ঐতিহ্যবাহী সামগ্রী ও খাবারের আয়োজন।

এসময় নড়াইল জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. মনিরুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মো. আহাদুজ্জামান বাটু, সাধারণ সম্পাদক কাজী সুলতানুজ্জামান সেলিম, শালনগর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও সাবেক ইউপি সদস্য মো. মফিজুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক কাজী উজ্জ্বল, আয়োজক কমিটির সভাপতি শালনগর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. কামাল শেখ, সাধারণ সম্পাদক তুহিন শিকদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

হাফিজুল নিলু/আরএইচ/জেআইএম

