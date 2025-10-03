  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৬:৩৩ এএম, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
বিএনপি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে না: বাবু খান

বিএনপি ধর্ম নিয়ে কোনো রাজনীতি করে না বলে মন্তব্য করেছেন বিজিএমইএ’র নবনির্বাচিত সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু (বাবু খান)।

বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টার দিকে জীবননগর পৌর পূজামণ্ডপ পরিদর্শন ও হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এ মন্তব্য করেন তিনি।

বাবু খান বলেন, আমরা আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে আপনাদের শুভেচ্ছা পৌঁছে দিতে এসেছি।

তিনি আরও বলেন, রাজনীতি রাজনীতির জায়গায় থাকবে, যার যার ধর্ম সে পালন করবে। আমরা ধর্ম নিয়ে কোনো ষড়যন্ত্রমূলক বয়ানে বিশ্বাসী নই।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর পৌর বিএনপির সভাপতি শাহজাহান কবিন, সিনিয়র সহসভাপতি তাজুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শফিউদ্দিন শফি, সাংগঠনিক সম্পাদক নাসির ইকবাল ঠান্ডু, খোকা, সরোয়ার হোসেন, সাইদুর, রনন, সুমন, বাদশা এবং ছাত্রদলের সদস্যসচিব রিমন প্রমুখ।

হুসাইন মালিক/এমআইএইচএস

