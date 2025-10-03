  2. দেশজুড়ে

জুমার নামাজ পড়াতে যাওয়ার পথে প্রাণ গেলো ইমামের

প্রকাশিত: ০৩:০২ পিএম, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলে বাস ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে খালিদ মুসাব্বির আশিক (৩০) নামে এক মসজিদের ইমাম নিহত হয়েছে।

শুক্রবার (৩ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে নাচোল-আমনুরা সড়কের হামিদপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত খালিদ মুসাব্বির নাচোল উপজেলার মাক্তাপুরের আব্দুল মালেকের ছেলে। তিনি একটি মসজিদের ইমাম ছিলেন।

স্থানীয় বাসিন্দা আতিকুর রহমান জানান, আশিক একটি মসজিদে জুমার নামাজ পড়াতে নাচোল উপজেলার হাটবাকইল যাচ্ছিলেন। হামিদপুর এলাকায় একটি বাসের সঙ্গে তার মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে তিনি মাথায় গুরুতর আঘাত পান এবং ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

নাচোল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি জব্দ করা হয়েছে। তবে বাসের চালক ও সহকারী পালিয়ে গেছে। আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

