সাড়ে ৩ কেজির ইলিশ নিলামে ১০ হাজার টাকায় বিক্রি

সাড়ে ৩ কেজির ইলিশ নিলামে ১০ হাজার টাকায় বিক্রি
বঙ্গোপোসাগরে এক জেলের জালে প্রায় সাড়ে তিন কেজি ওজনের একটি ইলিশ ধরা পড়েছে। শুক্রবার (৩ অক্টোবর) দুপুরে মাছটি লক্ষ্মীপুরের রামগতি মাছঘাটে নিলামে ১০ হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়।
ইলিশটি ধরেছেন রামগতির চরগাজী ইউনিয়নের বাসিন্দা মফিজ মাঝি। তিনি বলেন, ১০ জেলেকে নিয়ে তিনদিন আগে সাগরে মাছ শিকারে যাই। বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) রাতে জাল ফেললে বড় ইলিশটি ধরা পড়ে। পরে ঘাটে হেলাল বেপারীর আড়ত থেকে এটি কিনে নেন ব্যবসায়ী অজি উল্যাহ।
আড়তদার হেলাল বলেন, মফিজ মাঝি অনেকগুলো ইলিশ নিয়ে আড়তে আসেন। এর মধ্যে বড় ইলিশটি ১০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। আমার আড়তে এই প্রথম একটি ইলিশ মাছ এতো দামে বিক্রি হলো।
মাছটির ক্রেতা অজি উল্যাহ বলেন, ইলিশটির ওজন প্রায় সাড়ে তিন কেজি। এটি ১০ হাজার টাকায় কিনে ঢাকায় মোকামে পাঠিয়েছি। আশা করছি ভালো দামে বিক্রি করতে পারবো। এতো বড় ইলিশ মাঝেমধ্যে ধরা পড়ে। মোকামে বড় ইলিশের দাম বেশি, চাহিদাও বেশি।
আরও পড়ুন
২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা: মা ইলিশ রক্ষায় এবার মেঘনায় ড্রোন বসিয়ে পাহারা
মধ্যরাত থেকে ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞা, দুশ্চিন্তায় জেলেরা
ইলিশ রক্ষায় ড্রোন দিয়ে কাজ করবে বিমান বাহিনী: মৎস্য উপদেষ্টা
এদিকে মা ইলিশ সংরক্ষণে নদ-নদীতে ইলিশসহ সব প্রজাতি মাছ শিকারে শুক্রবার মধ্যরাত থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সরকার। টানা ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা সামনে রেখে লক্ষ্মীপুরের মাছঘাটগুলোতে দিনব্যাপী ইলিশ ক্রেতাদের ভিড় ছিল।
ব্যবসায়ী মুসা আহম্মেদ হিমু বলেন, মধ্যরাত থেকে নদীতে ইলিশ ধরা বন্ধ। এতে টানা ২২ দিন লক্ষ্মীপুরের মাছঘাটগুলো বন্ধ থাকবে। অভিযানের আগে ঘাটে এতো বড় একটি ইলিশ দেখে সত্যিই ভালো লেগেছে। মফিজ মাঝি এ ইলিশটিসহ প্রায় আড়াই লাখ টাকার মাছ বিক্রি করেছেন।
নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম বলেন, মা ইলিশ সংরক্ষণে মধ্যরাত থেকে নদীতে মাছ শিকারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। রামগতির আলেকজান্ডার থেকে চাঁদপুরের ষাটনল পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা ২৫ অক্টোবর রাত পর্যন্ত জারি থাকবে। এ সময় নদীতে মাছ শিকার, বিক্রি, ক্রয় ও পরিবহন করলে জেল-জরিমানা বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে।
কেকে/একিউএফ