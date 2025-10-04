ত্রাণবাহী ফ্লোটিলা আটকের প্রতিবাদে সোনারগাঁয়ে বিক্ষোভ

ত্রাণবাহী ফ্লোটিলা আটকের প্রতিবাদে সোনারগাঁয়ে বিক্ষোভ
ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যা ও সমুদ্রে ত্রাণবাহী ফ্লোটিলা আটকের প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন স্থানীয়রা। শুক্রবার (৩ অক্টোবর) জুমা নামাজের পর ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মোগরাপাড়া চৌরাস্তায় এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
বিসমিল্লাহ এনএম জুলফিকার ফাউন্ডেশন ও পরিবেশ রক্ষা উন্নয়ন সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত জনতা ফিলিস্তিনের পতাকা হাতে নিয়ে দেশটির স্বাধীনতা কামনা করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন।
বক্তারা বলেন, ইসরায়েল একের পর এক ফিলিস্তিনিদের ওপর বর্বর হামলা করছে। জাতিসংঘ এ হামলার বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এজন্য সারা বিশ্বের মুসলিম এক হয়ে প্রতিবাদ করতে হবে।
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বিসমিল্লাহ এনএম জুলফিকার ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মোক্তার হোসেন। এতে উপস্থিত ছিলেন, খেলাফত মজলিসের নারায়ণগঞ্জ জেলা কমিটির সহ-সভাপতি মাওলানা তফাজ্জল হোসেন ফরিদী, সোনারগাঁ উপজেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক আল আমিন তুষার,পরিবেশ রক্ষা উন্নয়ন সোসাইটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হোসাইন প্রমুখ।
মো. আকাশ/কেএসআর