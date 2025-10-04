  2. আন্তর্জাতিক

ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনার কিছু অংশ মেনে আরও আলোচনা চাইলো হামাস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৪৫ এএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
বিগত কয়েক বছর ধরে গাজায় ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে ইসরায়েল/ ছবি- এপি

গাজা যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০ দফা পরিকল্পনার বিষয়ে জবাব দিয়েছে হামাস। শুক্রবার (৩ অক্টোবর) আল জাজিরাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে হামাসের একটি সূত্র।

ট্রাম্প রোববারের মধ্যে প্রস্তাবের জবাব দিতে বলেছিলেন। এর একদিন আগেই হামাস তাদের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানালো।

এক বিবৃতিতে হামাস ঘোষণা করেছে যে তারা দখলদার বাহিনীর সব বন্দিকে- জীবিত এবং মৃতদেহ উভয়কেই মুক্তি দিতে সম্মত হয়েছে। এটি করা হবে ট্রাম্পের প্রস্তাবে বর্ণিত বিনিময় সূত্র অনুযায়ী। তবে এক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ের প্রয়োজনীয় শর্ত পালন নিশ্চিত করতে হবে।

এতে আরও জানানো হয়, বন্দি বিনিময়ের বিস্তারিত আলোচনার জন্য মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে অবিলম্বে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত হামাস।

এছাড়া সংগঠনটি ঘোষণা করেছে, তারা গাজার প্রশাসন একটি ফিলিস্তিনি স্বতন্ত্র (টেকনোক্র্যাট) সংস্থার কাছে হস্তান্তর করতে প্রস্তুত, যা জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে গঠিত হবে এবং আরব ও ইসলামি বিশ্বের সমর্থন থাকবে।

এর আগে, শুক্রবার নিজের ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, রোববার (৫ অক্টোবর) ওয়াশিংটন সময় সন্ধ্যা ৬টা (গ্রিনিচ মান সময় রাত ১০টা) এর মধ্যেই চুক্তি করতে হবে। যদি এ প্রস্তাব গ্রহণ না করা হয় তবে হামাসের ওপর ‘অভূতপূর্ব নরক নেমে আসবে।’

