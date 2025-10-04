  2. দেশজুড়ে

তৃণমূল পর্যায়ের ফুটবলকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে কাজ করছে বাফুফে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:৪৬ এএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জে ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতি তাবিথ আউয়াল বলেছেন, তৃণমূল পর্যায়ের ফুটবলকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে কাজ করছে বাফুফে। স্থানীয়ভাবে ফুটবলের প্রসার ঘটলে তা জাতীয় পর্যায়ে ছড়িয়ে যায় এবং ভালো ফুটবলার কেন্দ্রীয় টুর্নামেন্টে সুযোগ পায়। তাই আমরা তৃণমূলে নজর দিয়েছি।

শুক্রবার (৩ অক্টোবর) বিকেলে চাঁপাইনবাবগঞ্জের দেবীনগর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এক ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা শেষে এসব কথা বলেন তিনি। দেবীনগর প্রগতি সংঘের আয়োজনে অনুষ্ঠিত ফুটবল খেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাফুফে সভাপতি।

এসময় তাবিথ আউয়াল বলেন, স্থানীয় টুর্নামেন্টেও আমরা দেখছি বিভিন্ন কোম্পানি স্পন্সর করছে। আমরা বিশ্বাস করি, স্থানীয় টুর্নামেন্টগুলো বেশি বেশি হলে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে খেলোয়াড়দের পাইপলাইন আরও পোক্ত হবে। তৃণমূলের খেলোয়াড়, কোচ, রেফারি, সংগঠক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সবাইকে ভবিষ্যতে খেলোয়াড়দের পাইপলাইন শক্ত করতে ভূমিকা পালন করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জের স্থানীয় পর্যায়ের খেলার মাঠগুলো তেমন ভালো না। তাই আমরা সেদিকেও নজর দিচ্ছি। খেলার মাঠগুলো উন্নয়ন দরকার। আমরা এটি সাবাই মিলে করবো। যেন স্থানীয় পর্যায়ের খেলোয়াড়রা জাতীয় পর্যায়ে খেলার সুযোগ পায়। এতে নতুনদের অবস্থান তৈরি হবে।

সোহান মাহমুদ/কেএসআর

