  2. খেলাধুলা

ত্রিদেশীয় নারী ফুটবল

তৃতীয় দল পেতে গলদঘর্ম বাফুফে

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১২:০২ পিএম, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
এএফসি নারী এশিয়ান কাপ ও এএফসি নারী অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে নভেম্বরে ঢাকায় ত্রিদেশীয় আমনন্ত্রণমূলক সিরিজ আয়োজনের পরিকল্পনা নিয়েছে বাফুফে। বাংলাদেশ, আজারবাইজানের সাথে ভিয়েতনামের এই সিরিজে অংশ নেওয়ার কথা থাকলেও দেশটি পরে ‘না’ করে দিয়েছে। বাফুফে এখন ভিয়েতনামের বিকল্প দেশ খুঁজছে। তবে পাচ্ছে না। বাফুফেকে রীতিমতো গলদঘর্ম হতে হচ্ছে আরেকটি দল ঠিক করতে।

তৃতীয় দেশ প্রসঙ্গে বাফুফের নারী উইংয়ের চেয়ারপার্সন মাহফুজা আক্তার কিরণ বলেছেন, ‘তৃতীয় দল এখনো ঠিক হয়নি। আমরা আশিয়ান, ইস্ট এশিয়া, সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে দল আনার চেষ্টা করে যাচ্ছি। এখন পর্যন্ত কোথাও থেকে কনফারমেশন পাইনি।’

তৃতীয় দল পাওয়া গেলে শেষ পর্যন্ত উয়েফার সদস্য দেশ আজারবাইজানের সাথেই দুই ম্যাচের সিরিজ খেলার সম্ভাবনা আছে আফঈদাদের। এই সিরিজের আগে এ মাসেই নারী ফুটবল দল এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি হিসেবে ফিফা ফ্রেন্ডলি খেলবে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে। ২৫ ও ২৮ অক্টোবর ম্যাচ দুটি হবে থাইল্যান্ডে।

নারী ফুটবল দল এখন বিশেষ ক্যাম্প করছে চট্টগ্রামে। সেখান থেকে তারা ঢাকায় ফিরবে ১৭ অক্টোবর। জাতীয় দলের ক্যাম্পে ডাক পাওয়া ১০ ফুটবলার আছেন ভুটানে। তাদের ১৮ অক্টোবর আসার কথা রয়েছে। তারা এলেই পুরো দল পাবেন বাটলার। কয়েকদিন অনুশীলন করে দল চলে যাবে থাইল্যান্ড।

আগামী বছর মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় হবে এএফসি নারী এশিয়ান কাপ এবং এপ্রিলে থাইল্যান্ডে হবে এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপ। দুটি আসরেই বাংলাদেশের মেয়েরা প্রথমবারের মতো খেলবেন।

