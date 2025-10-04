  2. দেশজুড়ে

পূজার ছুটি শেষে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রফতানি শুরু

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি হিলি (দিনাজপুর)
প্রকাশিত: ০২:৫০ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
পূজার ছুটি শেষে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রফতানি শুরু

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে টানা ৬ দিন বন্ধ থাকার পর হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রফতানির কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

শনিবার (৪ অক্টোবর) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাংলাহিলি সিএন্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফেরদৌস রহমান।

তিনি বলেন, পূজার ছুটিতে টানা ৬ দিন বন্ধ আমদানি-রফতানি বন্ধ ছিল। তবে শনিবার সকাল থেকে আবারও স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রফতানি চালু হয়েছে।

এদিকে দূর্গাপূজায় ভারত থেকে আমদানি রফতানি কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও দু’দেশের মধ্যে পাসপোর্টধারী যাত্রী পারাপার স্বাভাবিক ছিল।

মো. মাহাবুর রহমান/কেএইচকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।