পূজার ছুটি শেষে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রফতানি শুরু
শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে টানা ৬ দিন বন্ধ থাকার পর হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রফতানির কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
শনিবার (৪ অক্টোবর) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাংলাহিলি সিএন্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফেরদৌস রহমান।
তিনি বলেন, পূজার ছুটিতে টানা ৬ দিন বন্ধ আমদানি-রফতানি বন্ধ ছিল। তবে শনিবার সকাল থেকে আবারও স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রফতানি চালু হয়েছে।
এদিকে দূর্গাপূজায় ভারত থেকে আমদানি রফতানি কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও দু’দেশের মধ্যে পাসপোর্টধারী যাত্রী পারাপার স্বাভাবিক ছিল।
মো. মাহাবুর রহমান/কেএইচকে/এএসএম