  2. দেশজুড়ে

পিরোজপুরে ড্রেজার বসিয়ে বালু উত্তোলনের প্রতিবাদে মানববন্ধন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পিরোজপুর
প্রকাশিত: ০৭:২৬ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
পিরোজপুরে ড্রেজার বসিয়ে বালু উত্তোলনের প্রতিবাদে মানববন্ধন

পিরোজপুরের কাউখালীতে কালিগঙ্গা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। শনিবার (৪ অক্টোবর) সকালে ইউনিয়নের সয়না গ্রামের নদী তীরবর্তী শতাধিক পরিবার এ মানববন্ধন করে।

কাউখালীর সয়না মৌজায় কালী গঙ্গা নদীতে দীর্ঘদিন ধরে ড্রেজার দিয়ে বালু উত্তোলন করার ফলে সয়না ধাবরী, মেঘপাল গ্রামে নদী ভাঙন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাবাসী বিক্ষোভ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে।

সয়না রঘুনাথপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান রুস্তম আলী সরদারের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন কাউখালী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এইচ এম দ্বীন মোহাম্মদ, ইউপি সদস্য ফিরোজ খান ও ইউপি সদস্য সোনালি রানী দাস প্রমুখ।

মানববন্ধনে অংশ নেওয়া বক্তরা বলেন, অবৈধভাবে ড্রেজার দিয়ে বালু উত্তোলনের ফলে তাদের বিপুল পরিমাণ ফসলি জমি এরমধ্যে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এভাবে যদি বালু উত্তোলন চলতে থাকে তাহলে বর্তমানে এ এলাকার সব বাড়ি-ঘর ও ফসলি জমি নদীতে বিলীন হয়ে যাবে। প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধের ব্যবস্থা করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তারা।

মো. তরিকুল ইসলাম/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।