মানিকগঞ্জে মাছ ধরতে গিয়ে জেলে নিখোঁজ

প্রকাশিত: ০৭:৩০ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
সিংগাইরে নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে জেলে নিখোঁজ

মানিকগঞ্জের সিংগাইরে নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে ভজন রাজবংশী নামে এক জেলে নিখোঁজ হয়েছেন। শুক্রবার (৩ অক্টোবর) দিবাগত রাত ২টার দিকে চান্দহর নদীতে কয়েকজন জেলের সঙ্গে জাল ও নৌকা দিয়ে মাছ ধরতে গেলে ঘটনাটি ঘটে। তবে শনিবার (৩ অক্টোবর) সন্ধ্যার পর্যন্ত খোঁজ মেলেনি জেলের।

নিখোঁজ জেলে ভজন রাজবংশী উপজেলার চান্দহর ইউনিয়নের মানিকনগর গ্রামের মৃত ফকির চান রাজবংশীর ছেলে।

স্থানীয় ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা জানান, ভজন রাজবংশী শুক্রবার গভীর রাতে কয়েকজন জেলের সঙ্গে মাছ ধরতে নদীতে যান। তিনি উচ্চ রক্তচাপের রোগী ছিলেন। ওষুধ খেয়ে মাছ ধরতে এসেছেন। মাছ ধরার এক পর্যায়ে অসাবধানতাবশত অন্যদের অগোচরে কোনো একসময় নদীতে পড়ে যান। পরে তাকে আর খোঁজে পাওয়া যায়নি। খবর পেয়ে সিংগাইর ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে সকাল থেকে উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছেন। তাকে উদ্ধারে স্থানীয়রাও সহযোগিতা করছেন।

এ বিষয়ে সিংগাইর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের লিডার (ভারপ্রাপ্ত অফিসার) মহিবুর রহমান বলেন, স্থানীয়রা সঠিকভাবে কিছু বলতে না পাড়ায় আমরা সঠিকভাবে কাজ করতে পারছি না। উদ্ধারে ডুবুরি দল কাজ করছেন। তাকে উদ্ধারের সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে।

