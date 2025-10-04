টাঙ্গাইলে নদীতে গোসলে নেমে শিশুর মৃত্যু, নিখোঁজ ২

টাঙ্গাইলে নদীতে গোসলে নেমে শিশুর মৃত্যু, নিখোঁজ ২
টাঙ্গাইলে বিয়েবাড়িতে বেড়াতে এসে ধলেশ্বরী নদীতে গোসলে নেমে মনিরা বেগম (১১) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ সময় তার দুই খালাতো বোন নিখোঁজ রয়েছে।
শনিবার (৪ অক্টোবর) সন্ধ্যা পৌনে ৬টার দিকে সদর উপজেলার ঘোষপাড়া এলাকা থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
মনিরা বেগম সদর উপজেলার মাহমুদনগর ইউনিয়নের কেশমাইজাল গ্রামের মনিরুল ইসলামের মেয়ে। নিখোঁজরা হলো, আছিয়া বেগম (১২) ও মাফিয়া বেগম (৯)।
স্থানীয়রা জানায়, ইউনিয়নের ঘোষপাড়ায় বিয়ে উপলক্ষে শুক্রবার খালার বাড়িতে বেড়াতে আসে তারা। শনিবার সকালে মনিরা, আছিয়া ও মাফিয়া নদীতে গোসল করতে নামে। এক পর্যায়ে নদীর পানিতে ডুবে যায়। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যদের ডুবুরি দল খবর পেয়ে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে।
এ ব্যাপারে টাঙ্গাইল ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার এস এম হুমায়ুন কার্নায়েন বলেন, ডুবুরি দলের তিনটি ইউনিট উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে। একপর্যায়ে সন্ধ্যার দিকে এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে। বাকি দুজনের সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি।
