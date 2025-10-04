  2. দেশজুড়ে

মাদারীপুরে আড়িয়াল খাঁ নদে ভেলাবাইচ, দর্শকদের উচ্ছ্বাস

প্রকাশিত: ১০:৪৪ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
২০ জন প্রতিযোগী ভেলাবাইচে অংশগ্রহণ করেন

মাদারীপুর সদর উপজেলার ধুরাইল ইউনিয়নের ধুরাইলের আড়িয়াল খাঁ নদে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঐতিহ্যবাহী ভেলাবাইচ প্রতিযোগিতা। শনিবার (৪ অক্টোবর) বিকেলে ব্যতিক্রম এই আয়োজনে নদের দুই পারে ভীড় করে হাজারও দর্শনার্থী।

ধুরাইল গ্রামবাসীর আয়োজনে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে দলগুলো কলা গাছের তৈরি ভেলা নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ২০টি ভেলা নিয়ে ২০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ইয়াসিন সরদার প্রথম, জাফর বেপারী দ্বিতীয় ও রাশেদ শেখ তৃতীয় স্থান অর্জন করেন।

উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় এ ভেলাবাইচ। আশপাশের গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ ভেলাবাইচ দেখতে আসেন। দর্শনার্থীদের করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো এলাকা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ।

স্থানীয় হাবিবুর রহমান বলেন, প্রতিবছর বর্ষা শেষে নৌকাবাইচের আয়োজন করা হয়। তবে এবারের এই আয়োজন ছিল ব্যতিক্রম। এখানে ভেলাবাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এটি এখন ধুরাইলসহ আশপাশের এলাকাবাসীর এক আনন্দ উৎসবে পরিণত হয়েছে।

অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ বলেন, গ্রামীণ ঐতিহ্য ধরে রাখতে এ ধরনের আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি শুধু বিনোদন নয়, ঐক্য ও সম্প্রীতির প্রতীকও বটে।

