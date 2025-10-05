জুলাই শহীদদের স্মরণে সাতক্ষীরায় আলোচনা সভা

জুলাই শহীদদের স্মরণে সাতক্ষীরায় আলোচনা সভা
বৈষম্যবিরোধী চেতনায় ঐক্যবদ্ধ জুলাইয়ের শহীদদের স্মরণে সাতক্ষীরায় আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৪ অক্টোবর) বিকেলে শহরের আব্দুর রাজ্জাক পার্কের পৌর অডিটরিয়ামে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ সাতক্ষীরা জেলা শাখা এই আয়োজন করে।
এতে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংগঠক মাসুদুজ্জামান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সাতক্ষীরা জেলা শাখার সাবেক আহ্বায়ক আরাফাত হোসেন, জুলাইযোদ্ধা আবু সাঈদ, পলাশ হোসেন, আহত যোদ্ধা জিল্লুর রহমান প্রমুখ।
আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ সাতক্ষীরা জেলার প্রতিনিধি মুজাহিদুল ইসলাম, রাদিত হাসান, মুজাহিদ বিন ফিরোজ, বখতিয়ার হোসেন, আল আমিন ইসলাম, রবিউল ইসলাম খান্নাসহ আরও অনেকে।
বক্তারা বলেন, সাতক্ষীরার জুলাই আন্দোলন কেবল একটি সময়ের ঘটনা নয়, বরং এটি বৈষম্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীক।
এসময় তারা শহীদ পরিবারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং আন্দোলনের চেতনায় নতুন প্রজন্মকে উজ্জীবিত হওয়ার আহ্বান জানান। বক্তারা আরও বলেন, বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে জুলাই আন্দোলনের ইতিহাস নতুন প্রজন্মকে জানাতে নিয়মিত এমন কর্মসূচি নেওয়া হবে।
