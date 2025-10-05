কুড়িগ্রামে বজ্রপাতে দুজনের মৃত্যু

কুড়িগ্রামে বজ্রপাতে দুজনের মৃত্যু
কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে পৃথক বজ্রপাতে মাদরাসা শিক্ষার্থীসহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। রোববার (৫ অক্টোবর) উপজেলার কালিকাপুর ও বামনডাঙা এলাকায় তাদের মৃত্যু হয়।
স্থানীয়রা জানান, দুপুরে উপজেলার নুনখাওয়া ইউনিয়নের কালিকাপুর এলাকায় মাদরাসা থেকে ফেরার সময় আকস্মিক বজ্রপাতে মোহাম্মদ বাবলু মিয়া (৭) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বাবলু ওই এলাকার নূর হোসেনের ছেলে। সে স্থানীয় একটি মাদরাসায় দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়তো।
এদিকে উপজেলার বামনডাঙা ইউনিয়নের চর লুচনি গ্রামে বজ্রপাতে সহিবর নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। সহিবর ওই গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে।
পুলিশ জানায়, সকাল ১০টার দিকে বাড়ির পাশে গরুকে খাওয়ার জন্য ঘাস তুলতে গেলে বজ্রপাতে আক্রান্ত হন তিনি। পরে তাকে নাগেশ্বরী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।
নাগেশ্বরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল করিম জানান, দুটি ঘটনায় ইউডি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে।
রোকনুজ্জামান মানু/আরএইচ/জেআইএম