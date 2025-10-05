  2. দেশজুড়ে

হামলা চালিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা ছিনিয়ে নেওয়া ঘটনায় আসামি ২০০

প্রকাশিত: ০৭:১১ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: শিবগঞ্জ থানা

বগুড়ার শিবগঞ্জে পুলিশের হাত থেকে হাতকড়াসহ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান রিজ্জাকুল ইসলাম রাজুকে ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় মামলা হয়েছে। এতে ২০ জনের নাম উল্লেখ করে ২০০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

শনিবার (৪ অক্টোবর) রাতে উপজেলার চকভোলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আক্রান্ত শিবগঞ্জ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আল মামুন বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেছেন।

পুলিশ জানায়, বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে রাজু নিজ গ্রামের বাড়িতে আসেন। খবর পেয়ে এসআই আল মামুন একজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে সাদা পোশাকে তাকে গ্রেফতার করতে যান। রাজুকে হাতকড়া পরানোর পর থানায় নেওয়ার সময় তার স্বজন ও সমর্থকরা পুলিশের ওপর হামলা চালান। একপর্যায়ে তারা রাজুকে হাতকড়াসহ ছিনিয়ে নিয়ে যান। হামলায় দুই পুলিশ সদস্য আহত হন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আওয়ামী লীগ নেতা রাজুর এলাকায় ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। তার গ্রেফতারের খবর ছড়িয়ে পড়লে শতাধিক সমর্থক ঘটনাস্থলে জড়ো হন এবং পুলিশ সদস্যদের ওপর হামলা চালান। রাজুর বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে হত্যা ও হত্যাচেষ্টাসহ প্রায় ১৬টি মামলা রয়েছে।

পুলিশের দাবি, রাজুর বিরুদ্ধে আদালতের নির্দেশে আগের একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে অভিযান চালানো হচ্ছিল।

শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহীনুজ্জামান বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্তে অভিযান চলছে। দ্রুতই রাজুসহ অন্য আসামিদের আইনের আওতায় আনা হবে।

