আশুলিয়ায় আগুনে পুড়লো পোশাক কারখানা

আশুলিয়ায় আগুনে পুড়লো পোশাক কারখানা
সাভারের একটি পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। পরে ফায়ার সার্ভিসের ৯টি ইউনিট সাড়ে ৩ ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
সোমবার (৬ অক্টোবর) দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটের দিকে টঙ্গী-আশুলিয়া-ইপিজেড সড়কের জামগড়া সংলগ্ন এলাকায় আয়েশা ক্লোথিং লিমিটেড কারখানায় আগুন লাগে। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দুপুর ৩টা ৪৫ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
আয়েশা ক্লোথিং লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা জানায়, কারখানায় প্রায় ৪ হাজার ১০০ জন শ্রমিক কাজ করেন। কারখানার দ্বিতীয় তলায় আনুমানিক ১২ টার দিকে আগুনের উপস্থিতি টের পায় শ্রমিকরা। পরে আগুনের বিষয়টি পুরো কারখানায় ছড়িয়ে পরে। তাৎক্ষণিক কারখানার সব গেট খুলে দিয়ে সব শ্রমিকদের বের করে দেয় কর্তৃপক্ষ।
ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, পলমল গ্রুপের আয়েশা ক্লথিং লিমিটেড নামের একটি কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিস সংবাদ পেয়ে ১২টা ৩৮ মিনিটে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে ফায়ার সার্ভিসের ৯টি ইউনিট।
জিড়াবো ফায়ার সার্ভিসের ডিউটি অফিসার সবুজ ইসলাম বলেন, আমাদের স্টেশন থেকে তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে কাজ শুরু করে। এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।
ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের ডিউটি অফিসার বলেন, ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিস ওই কারখানায় আগুনের খবর পায় ১২টা ১৯ মিনিটে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের ৩টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। তবে আগুনের তীব্রতা বেশি হওয়ায় জিরাবো ফায়ার সার্ভিসের আরও ৩টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণ কাজ শুরু করে।
ফায়ার সার্ভিস জোন-৪ এর উপ-পরিচালক আলাউদ্দিন বলেন, আগুন নিয়ন্ত্রণে ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের তিনটি, জিরাবো ফায়ার সার্ভিসের ৩ টিসহ মোট ৯টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণ কাজ করে। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।
মাহফুজুর রহমান নিপু/এমএস