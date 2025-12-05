  2. খেলাধুলা

ম্যাচ শুরুর আগেই লাল কার্ডের বিরল ঘটনা

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:১৫ পিএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
ভারতের এআইএফএফ সুপার কাপের সেমিফাইনালে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। তখনও খেলা শুরু হতে বাকি বেশ কয়েক মিনিট। মুম্বাই সিটি এফসির বিপক্ষে ম্যাচ শুরুর আগেই টানেলে লাল কার্ড দেখেছেন এফসি গোয়ার অধিনায়ক ইকার গুয়ারোক্সেনার।

এমন নজিরবিহীন ঘটনা ঘটছে গতকাল (বৃহস্পতিবার) মারগাওয়ের জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে।

ম্যাচ শুরুর আগে টানেলের শেষ প্রান্তে মাঠে প্রবেশ করার আগমুহূর্তে শুরু হয় হইচই। খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তারা জড়িয়ে পড়েন তর্কে। পরে জানা যায়, অসন্তোষ প্রকাশের কারণে রেফারি প্রতিক মন্ডল লাল কার্ড দেখিয়েছেন গোয়ার অধিনায়ককে।

গুয়ারোক্সেনাকে রেফারি তার ইনার শর্টসটি পরিবর্তন করতে বলেন। সেটির রং দুই দলের কিটের রঙের উপাদানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিল। এই নির্দেশের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ করায় ম্যাচ শুরুর আগেই তাকে সরাসরি লাল কার্ড দেখতে হয়।

এফসি গোয়ার কোচ মানোলো মার্কুয়েজ বলেন, ‘আমি দেখেছি রেফারি তাকে পোশাক বদলাতে বলছেন এবং ভেবেছিলাম সেখানেই বিষয়টি মিটে যাবে। আমি মাঠে চলে যাই এবং দুই মিনিট পরে কেউ এসে জানায় ইকারকে বের করে দেওয়া হয়েছে। এটা স্বাভাবিক পরিস্থিতি ছিল না, তবে আমরা ১১ জন নিয়ে খেলতে পেরেছি। সমস্যা হলো এখন ইকার ফাইনালে খেলতে পারবে না। এই কারণে লাল কার্ড দেখানো একটু বেশি কঠোর, কিন্তু যাই হোক।’

যেহেতু লাল কার্ডের ঘটনা কিক-অফের আগে ঘটেছে, তা গোয়া সুযোগ পেয়েছিল বদলি নামানোর। বেঞ্চে থাকা হাভি সিভেরিওকে নামানো হয় মাঠে।

ক্যাপ্টেনের আর্মব্যান্ড গ্রহণ করা বোরহা হেরেরা বলেন, ‘আমার জীবনে এমন কিছু কখনো দেখিনি। তবে এ বিষয়ে আর বেশি কিছু বলতে চাই না। টিম ম্যানেজমেন্ট বিষয়টি দেখবে এবং সমাধান খুঁজে বের করবে।’

ম্যাচ শুরুর আগে লাল কার্ড দেখানোর এমন ঘটনা খুবই বিরল ফুটবলে। গোয়া এই প্রাথমিক ধাক্কা সামলে ২-১ গোলে মুম্বাই সিটিকে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে ফাইনালে জায়গা করে নেয়।

