টঙ্গীর সেই কেমিক্যাল গুদাম সিলগালা

প্রকাশিত: ০৮:২০ পিএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
টঙ্গীতে সাহারা মার্কেটের অগ্নিকাণ্ডে তিন ফায়ার ফাইটার ও এক দোকানকর্মীর মৃত্যুর পর সেই গুদামটি সিলগালা করে দেয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বিকেল ৩টায় জেলা প্রশাসনের নির্দেশনায় ফেমাস কেমিক্যাল গোডাউন সিলগালা করে দিয়েছে গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র কর্মকর্তারা।

গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র অফিসার মোহাম্মদ মামুন বলেন, জেলা প্রশাসনের নির্দেশে মঙ্গলবার টঙ্গী সাহারা মার্কেট সংলগ্ন ফেমাস কেমিক্যাল গোডাউন সিলগালা করা হয়েছে। ঘটনাটির বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে মামলা হয়েছে। পাশাপাশি ১৫ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেবে।

তিনি আরও বলেন, তদন্তের স্বার্থে গোডাউনটি সিলগালা করা হয়েছে। একইসঙ্গে জনসাধারণের চলাচল ও নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

এর আগে ২২ সেপ্টেম্বর টঙ্গীর সাহারা মার্কেটের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হন ফায়ার ফাইটার শামীম আহমেদ, নুরুল হুদা, জান্নাতুল নাঈম এবং দোকানকর্মী আল আমিন হোসেন বাবু (২২)। পরবর্তী কয়েক দিনের মধ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তারা সবাই মারা যান।

উল্লেখ্য, টঙ্গীর সমবায় কমপ্লেক্স ও হাফিজ উদ্দিন বেপারী রোড এলাকায় প্রায় ৫০টিরও বেশি কেমিক্যাল দোকান ও গুদাম রয়েছে, যেগুলোর অধিকাংশই ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় গড়ে উঠেছে।

তারা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, অবিলম্বে এসব বিপজ্জনক কেমিক্যাল গুদাম সরিয়ে না নিলে নিমতলী ট্র্যাজেডির মতো ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটতে পারে।

ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তাদের মতে, অনুমদিতহীন দাহ্য কেমিক্যাল ব্যবসা ও ঝুট গোডাউনের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। অন্যথায় এমন ট্র্যাজেডি আরও বাড়বে।

