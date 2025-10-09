  2. দেশজুড়ে

বাগেরহাটে লোকালয় থেকে কুমিরের ছানা উদ্ধার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বাগেরহাট
প্রকাশিত: ১২:৫৫ পিএম, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
বাগেরহাটে লোকালয় থেকে কুমিরের ছানা উদ্ধার

 

বাগেরহাটের শরণখোলায় লোকালয় থেকে একটি কুমিরের ছানা উদ্ধার করেছে ওয়াইল্ড টিম ও ভিলেজ টাইগার রেসপন্স টিমের (ভিটিআরটি) সদস্যরা।

বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সকালে সুন্দরবন সংলগ্ন শরণখোলা উপজেলার সাউথখালী ইউনিয়নের চালিতাবুনিয়া গ্রামের তেরাব্যাকা নামক একটি খাল থেকে কুমির ছানাটি উদ্ধার করা হয়।

আরও পড়ুন
মৌলিক সুবিধাও জোটে না বেদেপল্লির ৩০০ বাসিন্দার ভাগ্যে 
৮ দাবিতে সোমবার বান্দরবানে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল 
মহাসড়কের একপাশ বন্ধ করে বিএনপি নেতার স্মরণসভা 

ওয়াইল্ড টিমের শরণখোলা ফিল্ড ফ্যাসিলেটেটর মো. আলম হাওলাদার জানান, স্থানীয় জেলে শাহীন ফরাজী সকালে খালে মাছ ধরতে গেলে তার জালে এই কুমিরের ছানাটি আটকা পড়ে। তারপর ওয়াইল্ড টিম ও ভিলেজ টাইগার রেসপন্স টিমের (ভিটিআরটি) সদস্যদের খবর দেয়। তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে কুমিরের ছানাটি উদ্ধার করে বন বিভাগের সহায়তায় সুন্দরবনের নদীতে অবমুক্ত করে।

তিনি আরও জানান, কুমিরের ছানাটি দুই ফুট লম্বা। ধারণা করা হচ্ছে, দুই মাস বয়সী এই ছানাটি জোয়ারের পানিতে ভেসে লোকালয়ের খালে ঢুকে পড়ে।

আলম হাওলাদার বলেন, এর আগে সুন্দরবন থেকে আসা প্রায় শতাধিক অজগর সাপ উদ্ধার করা হলেও এবার প্রথম কুমিরের ছানা উদ্ধার করা হলো।

পূর্ব সুন্দরবন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক রানা দেব জানান, কুমিরের ছানাটি লোকালয় থেকে উদ্ধার করে সুন্দরবনে অবমুক্ত করা হয়েছে।

নাহিদ ফরাজী/এফএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।