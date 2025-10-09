নাটোরে ইমো হ্যাক করে প্রতারণা, ১২ জন আটক
নাটোরের লালপুরে ইমো প্রতারণায় জড়িত ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে যৌথ বাহিনী। এসময় তাদের কাছে থেকে ২০টি মোবাইল জব্দ করা হয়।
বুধবার (৯ অক্টোবর) দিনগত রাতে উপজেলার বিলমারিয়া ও দুড়দুড়িয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।
আটকরা হলেন, আলতাফ হোসেনের ছেলে নাজমুল হোসাইন (২৪), শাহজাহান আলীর ছেলে ওবায়দুর আলী (২৪), আজগর মণ্ডলের ছেলে এখলাছ মণ্ডল (২৩), তসলিম আলীর ছেলে রাজু আহমেদ (২২), আব্দুল মালেকের ছেলেমারুফ হোসেন (২৩), মোসাব্বর হোসেনের ছেলে আরিফুল ইসলাম (৩০), ফজলুর রহমানের ছেলে রাসেল আহমেদ (২০), জটু সরদারের ছেলে রুবেল সরদার (২৫), বাবলু সরকারের ছেলে সোহাগ আলী (২৮), শরিফুল ইসলামের ছেলে মুন আহমেদ (১৮), নাজির প্রামাণিকের ছেলে টুটুল আলী (১৭), জামুরল খানদারের ছেলে আহমেদ আলী সাব্বির (১৭)।
নাটোর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাবিবুল্লাহ হাসিব বলেন, আটকদের বিষয়ে আইনগত বিষয় প্রক্রিয়াধীন।
