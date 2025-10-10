  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ১১:৫১ এএম, ১০ অক্টোবর ২০২৫
বিদেশে গণঅভ্যুত্থানের পর পুলিশ পালানোর নজির নেই: টুকু

বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, ‘বিদেশে গণঅভ্যুত্থান হয়েছে, যুদ্ধ হয়েছে। এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু বিদেশের পুলিশ প্রশাসন একদম পালিয়ে গেছে এরকম নজির নেই। বাংলাদেশে চারদিন কোথাও পুলিশ ছিল না। তারা দলের হয়ে কাজ করেছে। আমাদের অসংখ্য নেতাকর্মীদের গুম-হত্যা ও নির্যাতন করেছে।’

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সকালে টাঙ্গাইলের পশ্চিম আকুর টাকুর পাড়ার হাউজিং মাঠে প্রভাতী সংঘের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘এ কারণে নিজের অপরাধবোধ থেকে একদিনে সব পালিয়ে গেছে। এরশাদও কিন্তু স্বৈরাচার ছিলেন। তারও কিন্তু পতন হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশ থেকে একবারে এরশাদের লোকজন উধাও হয়ে যায়নি। বাংলাদেশে কোথাও ফ্যাসিবাদের (আওয়ামী লীগ) লোক নাই। এ জেনারেশন সর্বোচ্চ ভূমিকা পালন করেছে।’

তিনি বলেন, ‘তারেক রহমান লন্ডনের মতো বাংলাদেশ দেখতে চায়। তারেক রহমানের কথা বার্তায় মানুষ আশ্বস্ত হচ্ছেন। তারা বলছেন উনার মতো প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ প্রয়োজন। আল্লাহর রহমতে উনি আগামী দিনের প্রধানমন্ত্রী হবেন। তারেক রহমান বাংলাদেশকে অনেক উঁচুতে নিয়ে যাবেন।’

এসময় প্রভাতী সংঘের সভাপতি জাফর আহমেদ, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম শফিক, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আজগর আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

