মাগুরায় স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন ফরম নিলেন যুবলীগ নেতা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি মাগুরা
প্রকাশিত: ০৫:৫৯ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মাগুরা-১ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন ফরম কিনলেন সাবেক যুবলীগ নেতা কুতুবুল্লাহ হোসেন কুটি মিয়া। সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) জেলা প্রশাসন ও রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে তিনি মনোনয়ন ফরম ক্রয় করেন।

কুতুবুল্লাহ হোসেন কুটি মিয়া মাগুরা জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি ও শ্রীকোল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান।

এ ছাড়া এদিন দুপুর ২টার সময় জেলা রিটার্নিং অফিসার জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আল মাহমুদের অফিস থেকে মনোনয়ন ফরম গ্রহণ করেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মাগুরা-২ আসনের মনোনয়ন সংগ্রহ করেন এমবি বাকের। বিএনপি মনোনীত মাগুরা-২ আসনের প্রার্থী নিতাই রায় চৌধুরী পক্ষে ছেলে মিথুন রায় চৌধুরী জেলা রিটার্নিং কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন।

কুতুবুল্লাহ হোসেন কুটি মিয়া বলেন, ‘আমি শ্রীপুর উপজেলা সাধারণ সম্পাদক ছিলাম যেটা অনেকে আগে। ১০ বছর আগে মেয়াদ শেষ হয়ে কমিটি বাতিল হয়েছে। বিগত ১৪ সালের নির্বাচনে আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেছিলাম। দেশে একটা পরিবর্তন এসেছে সেই আলোকে আমি নির্বাচন করতে চাই। যেন নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় সে বিষয়ে আমি আশাবাদী।’

এ সময় মিথুন রায় চৌধুরী বলেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে দলমত নির্বিষেশে শান্তিপূর্ণভাবে ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আমরা আশাবাদী বিগত দিনের চেয়ে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে।

পাশাপাশি এমবি বাকের বলেন, যথা সময়ে আলোচনা মাধ্যমে মনোনয়ন ফরম জমা দেওয়া হবে। সব ঠিক থাকলে আমরা বিপুল ভোটে জয় লাভ করবো।

