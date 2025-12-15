মাদারীপুরে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন সেতুর কাজ বন্ধ
মাদারীপুরের শিবচরে ১০ কোটি ৭৫ লাখ টাকা নির্মাণ ব্যয়ের একটি সেতুর কাজ প্রায় দেড় বছর ধরে বন্ধ। গত সাত মাস আগে কাজের মেয়াদ শেষ হলেও সেতুরটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়নি। ফলে চরমভাবে ভোগান্তিতে পড়েছে এলাকাবাসী।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে সূত্রে জানা গেছে, মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার চান্দেরচর বাজারের উত্তরপাশে খালের উপর একটি সেতুর নির্মাণের কাজ ২০২৩ সালে শুরু হয়। সেতুটি নির্মাণের ব্যয় ধরা হয় ১০ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর (এলজিইডি) ৬৬ মিটার দৈর্ঘ্যের এই সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করে। ২০২৫ সালের মে মাসে শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয়রা জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় সেতুর কাজ বন্ধ করে দেয়।
এতে করে শিবচর উপজেলার উমেদপুর, ভদ্রাসন ও কুতুবপুর ইউনিয়নের কয়েক হাজার মানুষ ভোগান্তিতে পরেছেন। প্রতিদিন সেতুর পাশে অস্থায়ীভাবে তৈরি করা অ্যাপ্রোচ সড়ক দিয়ে যাতায়াতে করতে নানা সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। তাছাড়া সেতুর কাজ বন্ধ থাকায় রডে মরিচা ধরেছে। এতে করে কাজের গুনগতমানও নষ্ট হয় যাচ্ছে। তাই স্থানীয়রা দ্রুত সেতু নির্মাণের কাজ শেষ করার দাবী জানিয়েছেন।
স্থানীয় সাখাওয়াত হোসেন বলেন, সেতুর কাজ শেষ না হওয়ায় আমরা ভোগান্তির মধ্যে পড়েছি। একটু বৃষ্টি হলেই সেতুর বিকল্প রাস্তাটি দিয়ে চলাচল করতে নানা অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে।
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর (এলজিইডি) মাদারীপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী বাদল চন্দ্র কীর্তনীয়া বলেন, এই বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে জানানো হয়েছে। সেতুর পাশে জমি দাবি করা ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ দিতে ভূমি মন্ত্রণালয়েও জানানো হয়েছে। তাই আশা করছি দ্রুতই সেতুর অসমাপ্ত কাজ শেষ করা সম্ভব হবে।
