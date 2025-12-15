বগুড়ায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেলো মা-মেয়ের

বগুড়ায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেলো মা-মেয়ের
বগুড়ার ধুনটে সিমেন্ট বোঝাই চলন্ত ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন মা ও মেয়ে। সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) দুপুর ২টায় ধুনট-শেরপুর আঞ্চলিক সড়কের বথুয়াবাড়ি সেতুর সংযোগ সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন, রেবেকা খাতুন (২৬) ও তার মেয়ে হুজাইফা খাতুন (৪)। তারা উপজেলার বথুয়াবাড়ি গ্রামের পলাশের স্ত্রী-কন্যা।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার দুপুরে গৃহবধূ রেবেকা খাতুন ও তার মেয়ে হুজাইফা ব্যাটারি চালিত একটি অটোভ্যানে করে পেচিবাড়ি থেকে বাড়ির দিকে রওনা হন। পথিমধ্যে পার্শ্ব রাস্তা থেকে ধুনট-শেরপুর আঞ্চলিক সড়কের বথুয়াবাড়ি সেতুর সংযোগ সড়কে ওঠার সময় অটোভ্যান থেকে রাস্তার ওপর ছিটকে পড়েন মা ও মেয়ে ছেলে। এ সময় ধুনটগামী সিমেন্ট বোঝাই দ্রুতগতির ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাদের। এসময় চালক ও হেলপার ট্রাক সড়কে রেখে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান।
ধুনট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলাম বলেন, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও সিমেন্ট বোঝাই ট্রাক জব্দ করা হয়েছে। মা ও মেয়ের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।
