ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে যানজট

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ০১:২৯ পিএম, ১০ অক্টোবর ২০২৫
সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সোনারগাঁ অংশে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়েছে। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছে যাত্রী এবং যানবাহন চালকরা। এদিকে হাইওয়ে পুলিশ বলছে গাড়ি বিকল ও সড়কে খানাখন্দের ফলে এ যানজটের সৃষ্টি হয়।

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সকাল ১০টা থেকে দুই মহাসড়কে যানজটের কবলে পড়ে মানুষ।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সোনারগাঁ অংশে ছোটবড় মিলিয়ে তিনটি গাড়ি বিকল হলে যানজট সৃষ্টি হয়। অপরদিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের তারাবোসহ কয়েকটি অংশে খানাখন্দের ফলে যানবাহন ধীর গতিতে চলাচল করায় এ ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

আশরাফুল ইসলাম নামের এক যাত্রী বলেন, মেঘনা যাবার জন্যে গাড়িতে উঠে মদনপুর অংশে আটকা পড়েছি। যাত্রাপথে কয়েক মিনিট পরপর অল্প কিছুক্ষণ করে গাড়ি চলে আবার থেমে যাচ্ছে।

এমরান হোসেন নামের এক স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মী জানান, মোগরাপাড়া হতে কাজের জন্য গাড়িতে উঠে এখনো ১ কিলোমিটার পার হতে পারিনি। উভয় লেনে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়েছে। শুনলাম গাড়ি বিকল হয়েছে।

এ বিষয়ে শিমরাইল হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ জুলহাস উদ্দিন জাগো নিউজকে জানান, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে খানাখন্দের ফলে এ যানজট সৃষ্টি হয়। এটা প্রতিদিনই হচ্ছে। এর পাশাপাশি সড়কের খানাখন্দ এড়াতে যানবাহন চালকরা লেন মেনে যাতায়াত না করায় এমনটা হয়।

কাঁচপুর হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল কাদের জিলানী জাগো নিউজ বলেন, সকাল থেকে তিনটি গাড়ি বিকল হওয়া ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যানজট লেগেছে। একটি ১৪ চাকার, একটি মিনি পিকআপসহ তিনটি গাড়ি বিকল হয়। বিকল গাড়ি সড়ক হতে সরানোর কাজ চলছে। সড়কে গাড়িও চলাচল করছে তবে ধীরে ধীরে।

