প্রকাশিত: ০৭:৩৭ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ চাইলেন রাশেদ খাঁন
ঝিনািইদহে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন রাশেদ খাঁন

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধের ঘটনায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবি করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন। তিনি বলেন, আওয়ামী সন্ত্রাসীরা টার্গেট কিলিং শুরু করেছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কোনো তৎপরতা দেখাচ্ছে না। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যদি ওসমান হাদির ওপর হামলাকারীদের গ্রেফতার করা না হয়, তাহলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদে থাকার কোনো অধিকার নেই। আমরা তার পদত্যাগ দাবি করছি।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিকালে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী বাজারে তফসিল ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে আয়োজিত আনন্দ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

রাশেদ খাঁন বলেন, আমি আজ ব্যথিত। হাদি আমাদের সহযোদ্ধা। আমরা একসঙ্গে ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াই করেছি। হাদী সন্ত্রাসীদের গুলিতে এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। আওয়ামী লীগ ও ভারতের চক্রান্ত শুরু হয়েছে। তারা ফ্যাসিবাদবিরোধী নেতাদের কিলিং মিশন শুরু করেছে। ওসমান হাদির ওপর হামলা তারই অংশ।

সরকারের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, গতকাল নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হয়েছে। আর আজই ওসমান হাদীকে গুলি করে হত্যাচেষ্টা চালানো হয়েছে। ওসমান হাদি একজন প্রার্থী। এই হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করতে হবে। এই সরকার এখনো নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেনি। এই সরকার জুলাই যোদ্ধাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র চলছে উল্লেখ করে রাশেদ খান বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া নেতাদের হত্যার মাধ্যমে তারা নির্বাচন বানচাল করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। ভারতের চক্রান্তে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা দেশের রাজনৈতিক নেতাদের টার্গেট করেছে। তারা নির্বাচন বানচালের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদকে ফেরাতে চায়।

