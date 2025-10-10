  2. দেশজুড়ে

ভাঙা সড়কে মাছ ছেড়ে হাসনাত আবদুল্লাহর প্রতিবাদ

প্রকাশিত: ০৪:৩১ পিএম, ১০ অক্টোবর ২০২৫
কুমিল্লার দেবিদ্বারে খানাখন্দে ভরা সড়কে মাছ ছেড়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন এনসিপি নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ/ছবি-সংগৃহীত

কুমিল্লার দেবিদ্বারে খানাখন্দে ভরা সড়কে মাছ ছেড়ে প্রতিবাদ জানালেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ।

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সকালে উপজেলার কাচিসার এলাকায় দে‌বিদ্বার-চা‌ন্দিনা সড়কে তিনি এভাবে প্রতিবাদ জানান।

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে কুমিল্লার দেবিদ্বার থেকে চান্দিনা সড়কটির বেহাল অবস্থা। দীর্ঘসময় ধরে সাড়ে ১৪ কিলোমিটার এই সড়ক সংস্কার না হওয়ায় সড়কের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে সড়কটি এখন চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই এসব গর্তে পানি জমে ছোট জলাশয়ে পরিণত হয়। এটি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ও কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্চলিক মহাসড়কেরও সংযোগ সড়ক হওয়ায় প্রতিদিন হাজারো মানুষকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এতে প্রাণহানিসহ প্রায়ই ঘটছে ছোট-বড় দুর্ঘটনা।

এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‌‘এই সড়ক‌ দি‌য়ে প্রতি‌দিন হাজার হাজার মানুষ আসা-যাওয়া করেন। কয়েক দিন আগে এই সড়কে একজন শ্রমিক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। এই সড়ক সংস্কার না করলে তার চেয়ে ভালো এখানে মাছ চাষ করুন। কমপক্ষে মানুষ কিছু মাছ খেতে পারবে।’

জনগণের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘দেবিদ্বার উপজেলার রাস্তাঘাট এতটাই খারাপ যে, এখানে মাছ ছেড়ে চাষ করা যায়। আমি মাছ ছাড়ছি, আপনারাও ছাড়ুন। দেখি এতে কিছু হয় কি-না।’

এসময় এলাকাবাসীসহ এনসিপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এ বিষয়ে কুমিল্লা সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী খন্দকার গোলাম মোস্তফা বলেন, ‘দেবীদ্বার-চান্দিনা সড়কটি সংস্কারে ১৩ কোটি ৭৯ লাখ টাকা প্রকল্প ব্যয় ধরে তৃতীয় দফা টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। প্রথমটি গত ৩ ফেব্রুয়ারি দরপত্র আহ্বান করলে এতে মাত্র একটি দরপত্র জমা পড়ে। দ্বিতীয় দফা টেন্ডার আহ্বান করা হয় গত ২ মার্চ। ১৭ মার্চ দরপত্র খোলা হয়েছে। এতে দেখা যায়, দুটি দরপত্র পড়েছে। এজন্য জুনে তৃতীয়বারের মতো দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

