মোস্তাফিজের ধারাবাহিক সাফল্য, জিতলো দুবাই
টি-টোয়েন্টি সংস্করণের আন্তর্জাতিক ম্যাচ কিংবা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ, সবখানেই কার্যকর মোস্তাফিজুর রহমান। বর্তমানে তিনি খেলছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি লিগে। যেখানে দলের জয়ে ২ উইকেট নিয়ে রেখেছেন অবদান।
আবুধাবি নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে ৩ ওভারে ২২ রান দিয়ে দুই উইকেট শিকার করলেন তিনি। বড় ব্যবধানে জিতেছেও তার দল দুবাই ক্যাপিটালস। টস হেরে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পায় দুবাই। রভম্যান পাওয়েলের ৫২ বলে ৯৬ রানের ঝোড়ো ইনিংসে দুবাইয়ের সংগ্রহ দাঁড়ায় ১৮৬ রান।
এই লক্ষ্য ডিফেন্ড করতে নেমে শুরুতেই প্রতিপক্ষকে চেপে ধরেন ডেভিড উইলি ও মোস্তাফিজ। এই দুই বাঁ-হাতির বোলিংয়ে সুবিধাই করতে পারেনি আবুধাবি। ফলে গুটিয়ে যায় ১০৩ রানে।
শুরুটা মোস্তাফিজ ও উইলি করলেও ওয়াকার সালমানখিলের স্পিনে আরও বিপদে বাড়ে আবুধাবির। সুবিধা করতে পারেননি আন্দ্রে রাসেল ও রাদারফোর্ডরা।
দুবাইয়ের হয়ে সর্বোচ্চ ৪ উইকেট নেন পাকিস্তানি স্পিনার সালমানখিল। সমান ২টি করে উইকেট নেন মোহাম্মদ নবি, মোস্তাফিজ ও উইলি।
আইএন