  2. দেশজুড়ে

বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা

৭ দিনের মধ্যে কুমিল্লাকে বিভাগ ঘোষণা না হলে মহাসড়ক অবরোধ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুমিল্লা
প্রকাশিত: ০৭:৩১ পিএম, ১০ অক্টোবর ২০২৫
৭ দিনের মধ্যে কুমিল্লাকে বিভাগ ঘোষণা না হলে মহাসড়ক অবরোধ
কুমিল্লাকে বিভাগ ঘোষণার দাবিতে সমাবেশ

আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে কুমিল্লাকে বিভাগ ঘোষণা করা না হলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা হাজী আমিনুর রশিদ ইয়াসিন। তিনি বলেছেন, কুমিল্লা বিভাগ এ অঞ্চলের মানুষের প্রাণের দাবি।

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বিকেলে কুমিল্লাকে বিভাগ ঘোষণার দাবিতে নগরীর কান্দিরপাড়ের পূবালী চত্বরে ‘কুমিল্লা জেলা কনটেন্ট ক্রিয়েটর অ্যাসোসিয়েশন’ আয়োজিত এক সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

সমাবেশে মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ মোল্লা টিপু বলেন, প্রাচীন সমতট অঞ্চলের রাজধানী এই কুমিল্লা। ত্রিপুরার রাজধানী কুমিল্লা। কুমিল্লায় ষোড়শ শতকে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো, যা বর্তমানে শালবন বিহার নামে খ্যাত। প্রাচীন এই জেলাকে বিভাগ ঘোষণা করা এ অঞ্চলের জনগণের প্রাণের দাবি। আমরা সরকারকে অনুরোধ করবো দ্রুত কুমিল্লাকে বিভাগ ঘোষণা করুন।

সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমিরুজ্জামান আমির।

জাহিদ পাটোয়ারী/কেএইচকে/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।