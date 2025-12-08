  2. খেলাধুলা

রিয়ালকে স্তব্ধ করে ১১ বছর পর সেল্টার জয়

প্রকাশিত: ০৯:১৭ এএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
জয়ে ফেরার পর অপ্রত্যাশিত এক পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ পেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। লা লিগার ম্যাচে ৯ জনের রিয়ালকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছে সেল্টা ভিগো।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে সমর্থকদের সামনে নাজেহাল হয়েছে রিয়াল। দুই গোল হজমের পাশাপাশি লাল কার্ডও দেখেছে রিয়ালের দুজন – ফ্রান গার্সিয়া, কারেরাস।

সেল্টার বিপক্ষে এই পরাজয়ে শেষ ৫ লা লিগা ম্যাচে জয় রিয়ালের জয় মাত্র একটি। টেবিলের শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার সঙ্গে ব্যবধান বেড়েছে ৪ পয়েন্ট। আগামী ১০ ডিসেম্বর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে ম্যানচেস্টার সিটিকে আতিথ্য দেবে রিয়াল। সেই ম্যাচের আগে এমন পরাজয়ে চাপ বেড়েছে কোচ জাবি আলোনসোর ওপর।

শীষ্যদের পারফরম্যান্সে অখুশি আলোনসো বলেন, ‘আমরা সবাই রাগান্বিত, স্পষ্টতই এটি সেই ম্যাচ ছিল না যা আমরা চেয়েছিলাম, ফলাফলও সেই রকম হয়নি। আমাদের যত দ্রুত সম্ভব পাতা উল্টে ফেলার চেষ্টা করতে হবে। এটা কেবল তিন পয়েন্ট। আমাদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সিটির বিপক্ষে ম্যাচ আছে যেখানে আমরা প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারি, এবং এই স্মৃতিটা দূর করতে পারি।’

প্রথমার্ধে গোলের দেখা পায়নি দুই দলের কেউই। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা মাঠে ফেরার ৭ মিনিট পরই বদলি নামা উইলিয়ট সুইডবার্গ ঝলক দেখান। আদায় করে নেন চলমান মৌসুমে লা লিগায় তার প্রথম গোল। ফলে ৫৪ মিনিটে এগিয়ে যায় সেল্টা।

গোল হজম করার পর ৬৪ মিনিটে আরও বিপদ বাড়ে স্বাগতিকদের। এক মিনিটের ব্যবধানে দুবার হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ফ্রান গার্সিয়া। ফল মাঠে তখন রিয়ালের একজন কম ১০ জন।

ম্যাচের শেষদিকে ৯২ মিনিটে রিয়ালের খেলোয়াড় কমে নেমে আসে ৯ জনে। আলভারো কারেরাস। তিনি দ্রুত সময়ে দেখেন দুটি হলুদ কার্ড। একটি আপত্তি জানানোয়, আরেকটি অশোভন আচরণের জন্য।

কারেররাসের মাঠ ছাড়ার পর প্রথম গোল করা সুইডবার্গ নিজের ও দলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি আদায় করে নিয়ে স্তব্ধ করে দেন ৯৪ মিনিটে। তখন অতিরিক্ত সময়ের চতুর্থ মিনিটের খেলা চলছিল। ফিরে আসার আরকোনো পথই খোলা ছিল না রিয়ালের।

২০১৪ সালের মে মাসের পর প্রথমবার মাদ্রিদকে হারালো সেল্টা। কাটলো মাদ্রিদের বিপক্ষে ২২ ম্যাচের জয়ের খরাও।

