মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলো স্বামীর, হাসপাতালে স্ত্রী

মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলো স্বামীর, হাসপাতালে স্ত্রী
মিরসরাইয়ে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় স্বামী মনিরুল ইসলাম (২৮) নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় স্ত্রী মামুলী বেগম (২৪) গুরুতর আহত হয়েছেন। মামুনীকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে চমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বিকেলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনের জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের সোনাপাহাড় এলাকায় এ দুর্ঘটনায় ঘটে।
নিহত মনিরুল ইসলাম ও আহত মামুলী বেগম গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা। স্বামী-স্ত্রী দুইজনে চট্টগ্রামের কর্ণফুলি ইপিজেডে চাকরি করতেন বলে জানা গেছে। পূজার ছুটি শেষে মোটরসাইকেলযোগে গাইবান্ধা থেকে চট্টগ্রামে দিকে যাচ্ছিলেন।
হাইওয়ে পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার বিকেলে উপজেলার সোনাপাহাড় এলাকায় চট্টগ্রামমুখী লেনে দ্রুতগতির মোটরসাইকেল (চট্ট মেট্রো-ল ২১-১৬৫১) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ওপর উল্টে যায়। এ সময় দ্রুতগতির একটি পিকআপ তাদের ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলে মোটরসাইকেল আরোহী নিহত এবং এক নারী গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা উদ্ধার করে তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করিয়েছেন।
মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. ইসমাঈল বলেন, শুক্রবার বিকেলে স্থানীয়রা মনিরুল ইসলাম ও তার স্ত্রী মামুনীকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। হাসপাতালে আনার আগে মনিরুল ইসলাম মারা যায় এবং তার স্ত্রী মামুনীর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) বোরহান উদ্দিন বলেন, মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মনিরুল ইসলাম নামে একজন নিহত এবং তার স্ত্রী মামুলী বেগম গুরুতর আহত হয়েছেন। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং আহত নারীকে চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
তিনি বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং নিহতের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা আসলে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
এম মাঈন উদ্দিন/এমআরএম