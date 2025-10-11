  2. দেশজুড়ে

নিখোঁজের চারদিন পর ভ্যানচালকের মরদেহ উদ্ধার

প্রকাশিত: ০৫:২৪ এএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
নিখোঁজের চারদিন পর যশোরের ঝিকরগাছা থেকে এক ভ্যানচালকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত মাসুদ রানা (২১) যশোরের শার্শা উপজেলার উলাশী গ্রামের আব্দুল আজিজের ছেলে। তিনি ভ্যানচালক ছিলেন।

শুক্রবার বিকেলে ঝিকরগাছা উপজেলার বায়সা ও আশিংড়ী গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে একটি নির্মাণাধীন বাড়ির একটি কক্ষের জানালার সাথে বাঁধা অবস্থায় তার মরদেহ পাওয়া যায় বলে জানান ঝিকরগাছা থানার ওসি গাজী নুর মোহাম্মদ।

নিহত ভ্যানচালকের বাবা আব্দুল আজিজ বলেন, সোমবার (৬ অক্টোবর) দুপুরে মাসুদ রানা ভ্যান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়। প্রতিদিন সে আছরের নামাজের পরপরই বাড়ি ফেরে। কিন্তু এদিন সে এশার আজান হয়ে গেলেও বাড়ি ফেরেনি। তারপর তাকে অনেক খোঁজাখুঁজির পর না পেয়ে পরের দিন শার্শা থানায় একটি জিডি করি। ছিনতাইকারীরা ভ্যানের জন্য তার ছেলেকে ফাঁস দিয়ে হত্যা করেছে।

ওসি গাজী নুর মোহাম্মদ বলেন, স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে শুক্রবার বিকেলে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ যশোর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে ভ্যান ছিনতাইয়ের জন্যই তাকে হত্যা করা হতে পারে। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের ধরতে পুলিশের অভিযান চলছে বলে জানান ওসি।

