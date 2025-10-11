মাগুরায় খালে ডুবে একই পরিবারের ৩ শিশুর মৃত্যু

মাগুরায় খালে ডুবে একই পরিবারের ৩ শিশুর মৃত্যু
মাগুরার মহম্মদপুরে খালের পানিতে ডুবে একই পরিবারের তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (১১ অক্টোবর) দুপুর ১টার দিকে বালিদিয়া ইউনিয়নের চাপাতলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
মৃতরা হলো, চাপাতলা গ্রামের আনারুলের শিশু কন্যা তারিন (৮), মো. সাজ্জাদ হোসেনের শিশু কন্যা সিনতিয়া (৯) ও তরিকুল ইসলামের শিশুকন্যা তানহা (৯)।
স্থানীয় সূত্র জানায়, একসঙ্গে খেলতে গিয়ে তিন শিশু গ্রামের খালে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ পর তাদের খোঁজ না পেয়ে স্বজনরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে স্থানীয়রা খালে তল্লাশি চালিয়ে তিনজনকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।
মহম্মদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও ডা. আসাদুর রহমান জানান, দুপুরে দুই শিশুকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। তবে হাসপাতালে আনার আগে তাদের মৃত্যু হয়।
মহম্মদপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) খাইরুল ইসলাম জানান, ঘটনাটি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। তিন শিশুর মরদেহ আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/আরএইচ/জেআইএম