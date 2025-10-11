৬ ঘণ্টা পর ঢাকা-ময়মনসিংহে যান চলাচল শুরু

৬ ঘণ্টা পর ঢাকা-ময়মনসিংহে যান চলাচল শুরু
ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে প্রায় ৬ ঘণ্টা পরিবহন শ্রমিকদের অবরোধের পর যান চলাচল শুরু হয়েছে। শনিবার (১১ অক্টোবর) বিকেল পাঁচটার দিকে এই সড়কে যান শুরু হয়।
ময়মনসিংহ মটরযান কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব আলী বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা আমিনুল হক শামীমের মালিকানাধীন কোনো গণপরিবহন সড়কে চলবে না। প্রশাসনের এমন আশ্বাসের পর ইউনাইটেড বাস চলাচল বন্ধের অবস্থান কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন জুলাই যোদ্ধারা। এরপর আন্দোলনরত শ্রমিকরাও সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করলে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে আবারও সবধরনের যান চলাচল শুরু হয়।
ময়মনসিংহের পুলিশ সুপার কাজী আখতার উল আলম বলেন, দীর্ঘক্ষণ সড়ক অবরোধ করার কারণে কয়েক কিলোমিটারজুড়ে যানজটের সৃষ্টি হয়। যাত্রীরাও ভোগান্তিতে পড়েন। জুলাই যোদ্ধারা কর্মসূচি প্রত্যাহার ও আন্দোলনরত শ্রমিকরা সড়ক থেকে সরে যাওয়ায় গণপরিবহন চলছে। অনেক গাড়ির জটলা সৃষ্টি হওয়ায় কিছুক্ষণ গাড়ি ধীর গতিতে চললেও ধীরে ধীরে যান চলাচল পুরোপুরি স্বাভাবিক হবে।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ময়মনসিংহ জেলার সদস্য সচিব আলী হোসেন বলেন, জীবন বাজী রেখে ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। আন্দোলনে অনেকে আহত-নিহত হয়েছে। তবে অনেক আওয়ামী লীগের পদধারী নেতা এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে। আওয়ামী লীগ নেতা শামীমের মালিকানাধীন সব গণপরিবহন বন্ধ করতেই হবে। তার বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। তাকে গ্রেফতার করতে হবে।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এনএইচআর/জেআইএম