‘হেক্সাগার্ড রোভার’ রোবটের উদ্ভাবক তরুণ জিহাদের পাশে তারেক রহমান
আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশের জন্য স্বর্ণপদক জয়ী তরুণ উদ্ভাবক জাহিদ হাসান জিহাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
শনিবার (১১ অক্টোবর) দুপুরে ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক তারেক রহমানের পক্ষ থেকে এই সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার পরানপুরে জাহিদের গ্রামের বাড়ি যায়। এসময় সংগঠনের আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমন তরুণ উদ্ভাবকের হাতে আর্থিক সহায়তা ও শুভেচ্ছা বার্তা পৌঁছে দেন।
জিহাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তার মা মোছা. নাসিমা খাতুন, বোন সুমাইয়া তাসমিন ঈশিতা এবং গবেষণা দলের সদস্য খাজা মুদাছির ইবনে আজম, মো. স্বপন আলী, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান সাব্বির, মোহাম্মদ সাব্বির হাসান, মো. মজিতুল ইসলাম সিফাত, মোহাম্মদ নাসিম হোসেন নূর ও মোহাম্মদ হাসিবুল হাসান।
প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির উপ-কোষাধ্যক্ষ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু, ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার আশরাফ উদ্দিন বকুল, মো. আবুল কাশেম, ইঞ্জিনিয়ার মোস্তফা-ই-জামান সেলিম, জাতীয় প্রেস ক্লাবের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য জাহিদুল ইসলাম রনি প্রমুখ।
উল্লেখ্য, জাহিদ হাসান জিহাদ দর্শনা সরকারি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র এবং চুয়াডাঙ্গা সায়েন্স অ্যান্ড রোবোটিক্স ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা। ছেলেবেলা থেকেই উদ্ভাবনের নেশায় মত্ত এই তরুণ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল করেন।
সম্প্রতি মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইনোভেশন কমপিটিশন অ্যান্ড এক্সিবিশন (WICE)–২০২৫-এ আইটি ও রোবোটিক্স ক্যাটাগরিতে জাহিদের তৈরি ‘হেক্সাগার্ড রোভার’ রোবটটি বিশ্বের দুই শতাধিক প্রতিযোগীর মধ্যে থেকে স্বর্ণপদক অর্জন করে।
হুসাইন মালিক/কেএইচকে/জেআইএম