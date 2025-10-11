মামুনুল হক
নতুন বাংলাদেশ ৭২-এর বাকশালী ব্যবস্থা চলতে দেওয়া হবে না
নতুন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের বাকশালী ব্যবস্থাপনা চলতে দেওয়া হবে না বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির আল্লামা মামুনুল হক। তিনি অবিলম্বে ‘জুলাই সনদ’ কার্যকর করার দাবি জানিয়েছেন।
শনিবার (১১ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাতটায় বিরামপুর পাইলট স্কুল মাঠে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস আয়োজিত এক কর্মিসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।
আল্লামা মামুনুল হক বলেন, জুলাই সনদ বাংলার মানুষের মুক্তির সনদ। অবিলম্বে রাষ্ট্রপতির আদেশের মাধ্যমে এই সনদ কার্যকর করতে হবে। এরপর জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি প্রদান করতে হবে।
তিনি বলেন, আমরা জুলাই সনদ কার্যকর করে সেই সনদের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচন করতে চাই। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস জুলাই সনদসহ পাঁচ দফা দাবি নিয়ে রাজ পথে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি।
কর্মিসভায় তিনি বলেন, আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, জুলাই সনদ কার্যকর ছাড়া যদি আবার বাহাত্তরের বাকশালী ব্যবস্থার দিকে ফিরে যাওয়ার এবং বাকশালী ব্যবস্থায় নির্বাচন করার নীল নকশা করা হয় খেলাফত মজলিস রাজ পথে রুখে দাঁড়াবে ইনশাল্লাহ।
সভা শেষে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দিনাজপুর জেলার পাঁচটি আসনের খেলাফতে মজলিস সংসদ সদস্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়।
মো. মাহাবুর রহমান/কেএইচকে/জেআইএম