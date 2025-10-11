  2. দেশজুড়ে

দুই সন্ত্রাসী বাহিনীর হাতে জিম্মি ফিলিপনগর

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:১৪ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
‘গিট্টু সোহাগ ও টুকু’ এবং প্রয়াত সন্ত্রাসী লালচাঁদ বাহিনীর হাতে জিম্মি কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের বাসিন্দারা।

জানা গেছে, ফিলিপনগর ইউনিয়ন ‘গিট্টু সোহাগ ও টুকু’ এবং প্রয়াত লালচাঁদ বাহিনীদের অভয়ারণ্য। এদের আতঙ্কে এ জনপদের মানুষ এখন নির্বিঘ্নে-নিরাপদে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারছেন না। প্রকাশ্যে স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মহড়া, গোলাগুলি এই এলাকা নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

সূত্র জানায়, এই সন্ত্রাসী বাহিনীর নেপথ্যে আমিরুল একাধিক হত্যা মামলাসহ অন্যান্য মামলার আসামি ও অস্ত্র ব্যবসায়ী তরিকুল ইসলাম টুকু বর্তমান ফিলিপনগরের বাসিন্দা। চিলমারী, মরিচা ও রাজশাহী বাঘা থানার চরাঞ্চলে ত্রাস, জমিদস্যু, ডাকাত, রাখাল ও মালিকদের কাছ থেকে চাঁদাবাজ অভিযোগ উঠেছে সোহাগ (ওরফে গিট্টু সোহাগ), তার ভাই জিল্লু, রিন্টুসহ শামীম, আল আমীন, রওশন, রাসেল, লালন, হিমেল মেকারের বিরুদ্ধে।

এদিকে প্রয়াত লালচাঁদ বাহিনীর সন্ত্রাসীদের মধ্যে রয়েছে- সুকচাঁদ, সুকচাদের ছেলে বিপ্লব ও বিমল, নাহারুলের ছেলে মামুন, নিজাম গং।

জানা গেছে, সন্ত্রাসী দুই বাহিনীর গডফাদার হচ্ছে তরিকুল ইসলাম টুকু। এদের সবার নামে একাধিক হত্যা মামলা, হত্যাচেষ্টা, চাঁদাবাজি, মারামারিসহ একাধিক মামলা রয়েছে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একটি সূত্র জানায়, গত বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর দৌলতপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি, ফিলিপনগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নঈম উদ্দিন সেন্টুকে তার অফিসে গুলি করে হত্যার ঘটনায় সরাসরি অংশ নেয় ‘গিট্টু সোহাগ’ ও টুকু বাহিনীর সদস্যরা।

এছাড়া, ২০২৩ সালে দৌলতপুর উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়নের চক দৌলতপুর গ্রামের মারুফ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায়ও ‘গিট্টু-সোহাগ’ ও লালনের নাম আসে।

সূত্র জানায়, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর পুলিশ কিছুটা নিষ্ক্রিয় থাকার সুযোগে ও দৌলতপুর উপজেলার বিএনপির প্রভাবশালী দুই নেতা ও তার পরিবারের সদস্যদের মদদে ফিলিনগর, চিলমারী,মরিচার চরাঞ্চলে এলাকায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ‘গিট্টু সোহাগ ও টুকু’ এবং প্রয়াত সন্ত্রাসী লালচাঁদ বাহিনীর সদস্যরা।

স্থানীয় এলাকাবাসী এই দুই বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা পেতে অবিলম্বে ফিলিপনগর ইউনিয়নে র‍্যাপিড একশন ব্যাটেলিয়ানের (র‍্যাব) অথবা বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের দাবি জানিয়েছেন।

অভিযোগ প্রসঙ্গে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান বলেন, দৌলতপুর থানাধীন ফিলিপনগর,চিলমারী,মরিচা এই তিন ইউনিয়নের চরাঞ্চলের সন্ত্রাসী "গিট্টু-সোহাগ,টুকু ও লালচাঁদ বাহিনীদের বর্তমান আইনবিরোধী কার্যক্রম বিষয়ে আমরা কাজ করছি। বিষয়টি নিয়ে আমাদের কুষ্টিয়া জেলা পুলিশসহ জেলা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সব ইউনিট কাজ করছে।

আল-মামুন সাগর/এনএইচআর/জেআইএম

