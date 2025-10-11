সেনাবাহিনীকে আস্থার জায়গায় দেখতে চাই: সারজিস আলম

সেনাবাহিনীকে আস্থার জায়গায় দেখতে চাই: সারজিস আলম
জাতীয় নাগরিক পার্টির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, ‘আমরা সেনাবাহিনীকে বিশ্বস্তার জায়গায়, জনগণের আস্থার জায়গায় দেখতে চাই। কিন্তু সেনাবাহিনীর কতিপয় কালপ্রিট, যারা জনগণের সব আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে গিয়ে গুম, খুন, বিচার বহির্ভূত হত্যা ও আয়নাঘর বানিয়ে অপকর্ম করেছিল তাদের গ্রেফতার করে শাস্তির আওতায় আনতে হবে।’
শনিবার (১১ অক্টোবর) রাতে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলার সিপাইপাড়া বাজারে চাঁদাবাজি, দখলদারিত্ব, সিন্ডিকেট ও দুর্নীতিসহ নানা অপরাধের বিরুদ্ধে জেলাজুড়ে লংমার্চের অংশ হিসেবে এক পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
সারজিস আলম বলেন, ‘জুলাই অভ্যুত্থানে বড় রাজনৈতিক দলের নেতাদের ছেলে-মেয়েরা কয়জন জীবন দিয়েছেন। এসময় জীবন দিয়েছে আপনার-আমার মত সাধারণ মানুষেরা। শ্রমিকরা ও তাদের সন্তানরা। মাঝখানে ফায়দা লুটে কতিপয় রাজনীতিবিদেরা। জেলা উপজেলায় ৫ থেকে ১০ জন চাঁদাবাজ, চোরাকারবারি, সিন্ডিকেট, মাদক ব্যবসায়ী, বাটপার রক্ত চুষে খাচ্ছে। এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।’
এসময় জাতীয় নাগরিক পার্টি এনসিপির পাঁচ উপজেলার নেতাকর্মী, জাতীয় যুবশক্তির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
কর্মসূচিতে এক হাজারের বেশি মোটরসাইকেল ও পিকআপে দেড় হাজারের মত নেতাকর্মী অংশ নেন।
এর আগে দুপুর সোয়া ১২টায় পঞ্চগড় চিনিকল মাঠে থেকে শুরু হওয়া লংমার্চটি সদর উপজেলার কামাত কাজলদিঘী, চাকলাহাট, হাড়িভাসা, হাফিজাবাদ, অমরখানা, সাতমেরা ইউনিয়ন হয়ে তেঁতুলিয়া উপজেলার দেবনগর, ভজনপুর, বুড়াবুড়ি, শালবাহান ইউনিয়ন হয়ে বিকেলে তেঁতুলিয়া উপজেলা সদরে পৌঁছায়। সেখানে নেতাকর্মীদের নিয়ে দুপুরে অংশ নেন তিনি। সন্ধ্যা ৬টায় তেঁতুলিয়া চৌরাস্তায় প্রথম পথসভায় বক্তব্য রাখেন সারজিস আলম।
