  2. দেশজুড়ে

বিভাগ দাবিতে আন্দোলন: নোয়াখালীর বাস আটকে দিলো কুমিল্লার জনতা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুমিল্লা
প্রকাশিত: ০৮:১৭ এএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
বিভাগ দাবিতে আন্দোলন: নোয়াখালীর বাস আটকে দিলো কুমিল্লার জনতা

নোয়াখালী বিভাগ চেয়ে রাজধানীতে আন্দোলন শেষে ফেরার পথে কুমিল্লায় আন্দোলনকারীদের বাস আটকে দিয়েছে স্থানীয় জনতা।

শনিবার (১১ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে কুমিল্লা-নোয়াখালী আঞ্চলিক মহাসড়কের পদুয়ার বাজার বিশ্বরোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এতে ঢাকা-চট্টগ্রাম, কুমিল্লা-নোয়াখালী ও কুমিল্লা শহরমুখী সড়কে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্র জানায়, নোয়াখালী বিভাগ দাবিতে ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন শেষে নোয়াখালী ফিরছিলেন আন্দোলনকারীরা। শনিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে তাদের বহনকারী স্বাধীন বাংলা পরিবহনের একটি বাস পদুয়ার বাজার এলাকায় পৌঁছালে স্থানীয় জনতা বাসটিকে আটকে দেয়। এরপর নোয়াখালীগামী বাসগুলোকে আটকে দেওয়া হয়।

আরও পড়ুন-
জনবল সংকটে স্থবির দৌলতপুর উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস
সুন্দরগঞ্জে অ্যানথ্রাক্সের টিকা পেয়েছে মাত্র ৮ ভাগ গবাদিপশু
নাটোরে সড়ক দুর্ঘটনায় বাবা-মায়ের পর মারা গেলেন ছেলে

তাৎক্ষণিক এই ঘটনার একটি ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে উত্তেজিত জনতা জড়ো হতে থাকে। প্রায় ঘণ্টাখানেক অবরোধ করে রাখা হয় কুমিল্লা-নোয়াখালী আঞ্চলিক মহাসড়ক। এতে ঢাকা-চট্টগ্রাম, কুমিল্লা-নোয়াখালী ও কুমিল্লা শহরমুখী সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে হাইওয়ে ও থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এরপর নোয়াখালীর উদ্দেশ্যে বাসগুলো ছেড়ে যায়। রাত সোয়া ৮টায় যানজট নিয়ন্ত্রণে আসে।

বিভাগ দাবিতে আন্দোলন: ফেরার পথে নোয়াখালীর বাস আটকে দিলো কুমিল্লার

লাকসাম ক্রসিং হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আদেল আকবর বলেন, খবর পেয়ে হাইওয়ে ও থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আন্দোলনকারীদের বহন করা বাসটি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ঢাকা-চট্টগ্রাম, কুমিল্লা-নোয়াখালী ও কুমিল্লা শহরমুখী কোনো সড়কেই যানজট নেই।

কুমিল্লার সহকারী পুলিশ সুপার মুস্তাইন বিল্লাহ ফেরদৌস বলেন, বাসে থাকা লোকজন কুরুচিপূর্ণ স্লোগান দেওয়ায় বিক্ষুব্ধরা বাসটিকে আটক করে। পরে সরি বলায় বাসটি ছেড়ে দেন বিক্ষুব্ধরা। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

জাহিদ পাটোয়ারী/এফএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।