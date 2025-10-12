  2. দেশজুড়ে

সাতক্ষীরা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১১:৫৯ এএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
পতাকা বৈঠকে ১৬ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করলো বিএসএফ

সাতক্ষীরার তলুইগাছা সীমান্তে পতাকা বৈঠক করে আটক ১৬ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

শনিবার (১১ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ভারতের আমুদিয়া বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার ইন্সপেক্টর বিকাশ কুমারের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তলুইগাছা বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যদের কাছে তাদের হস্তান্তর করা হয়।

রাতেই বিজিবি সাতক্ষীরা সদর থানায় সাধারণ ডায়রির (জিডি) মাধ্যমে তাদের সোপর্দ করে।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার (১০ অক্টোবর) রাত আনুমানিক ১০টার দিকে ভারতের হাকিমপুর চেকপোস্ট অতিক্রমের সময় বাংলাদেশের ১৬ জন নাগরিককে বিএসএফ সদস্যরা আটক করে। আটকদের মধ্যে নারী, পুরুষ ও শিশু রয়েছে।

আটক হলেন- মো. মোশারাফ ঢালী (৫৭), মুসলিমা খাতুন (২৯), ইউনুছ আলী (৪২), সিনহা খাতুন (১১), মোরসালিম গাজী (৭), মো. জিল্লুর রহমান (২৩), মোছা. ঝরনা পারভিন (৩৭), মো. আশিকুজ্জামান (১৮), রিফাত হোসেন (২৬), মো. শাহিনুজ্জামান (২৮), শারমিন সুলতানা (১৮), সুমাইয়া আক্তার (৩), ফাতিমা খাতুন (২২), মো. ফারজান নাবিল (৩), মোছা. রুবিনা খাতুন (২৯) ও আল আমিন (২৬)।

তারা সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার আটুলিয়া, নওয়াবেকী, পদ্মপুকুর, কাশিমাড়ী, চন্ডিপুর ও খুলনার কয়রা এলাকার বাসিন্দা।

সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামিনুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, তাদের পরিচয় যাচাইবাছাই শেষে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন।

